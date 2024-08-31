Тото Вольфф: «Определился с Антонелли через 5 минут после сообщения о переходе Хэмилтона в «Феррари»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, как принимал решение о подписании контракта с пилотом «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли.
18-летний итальянец в 2025 году займет место Льюиса Хэмилтона и станет партнером Джорджа Расселла.
«Я определился через пять минут после того, как Льюис Хэмилтон мне сообщил, что переходит в «Феррари».
Конечно, мы обсуждали другие варианты, а также держали в уме идею с Максом [Ферстаппеном]. Мы не сбрасывали подобную возможность со счетов полностью, следили за тем, что происходит в «Ред Булл».
Если говорить об интуиции, я всегда хотел такой состав. Надо учитывать, как быстро мы продвигались с Кими, и все обстоятельства, однако я сразу понял, что хочу этого», – сообщил Вольфф перед Гран-при Италии.
Антонелли подписал контракт с «Мерседесом» и займет место Хэмилтона в 2025 году
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