«Феррари» и Santander прекратят сотрудничество в конце года. Банк спонсировал Скудерию в 2010-2017 и с 2022 года

«Феррари» объявила о том, что контракт с финансовой группой Santander не будет продлен.

Испанский банк был спонсором Скудерии в 2010-2017 годах, а нынешнее соглашение было рассчитано с начала 2022-го. Santander является «премиальным» партнером «Феррари» в «Формуле-1» и поддерживает итальянцев в гонках на выносливость.

Стороны прекратят сотрудничество 31 декабря 2024 года.

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