«Феррари» и Santander прекратят сотрудничество в конце года. Банк спонсировал Скудерию в 2010-2017 и с 2022 года
«Феррари» объявила о том, что контракт с финансовой группой Santander не будет продлен.
Испанский банк был спонсором Скудерии в 2010-2017 годах, а нынешнее соглашение было рассчитано с начала 2022-го. Santander является «премиальным» партнером «Феррари» в «Формуле-1» и поддерживает итальянцев в гонках на выносливость.
Стороны прекратят сотрудничество 31 декабря 2024 года.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Феррари»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости