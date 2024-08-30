Тото Вольфф о «не особенном» Шумахере: «Мик выиграл практически все»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что думает о мнении руководителя «Уильямса» Джеймса Воулза, который не считает Мика Шумахера особенным гонщиком.
Шумахер, занимающий пост резервного пилота «Мерседеса», претендовал на место в «Уильямсе», однако команда предпочла своего юниора Франко Колапинто.
«Я давно знаю Джеймса, он умный. Он осваивается в роли руководителя команды. Думаю, ему придется выбирать слова.
Мик – человек, который выиграл практически все: «Ф-4», «Ф-3», «Ф-2». Он оказался раздавлен в обстановке «Хааса». Мы так и не увидели [потенциал Мика в «Ф-1»].
Однако каждая команда должна принимать собственные решения в своих интересах. А также решать, как говорить о своих пилотах в прессе. Каждый должен поступать так, как считает правильным», – подчеркнул Тото.
Джеймс Воулз: «Мик Шумахер – не особенный, будущее «Уильямса» – не во вложениях в прошлое»
Ральф Шумахер: «Абсурдно и бессмысленно сажать в «Уильямс» Колапинто, а не Мика с опытом»
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