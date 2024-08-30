Гельмут Марко: «На Антонелли было слишком большое давление, возможно»
Марко предположил, что юный талант «Мерседеса» не справился с грузом ожиданий
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил аварию, в которую попал пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли, заменявший Джорджа Расселла в первой практике перед Гран-при Италии.
«Ну, давление было большое: домашняя трасса, первый раз в машине «Формулы-1». Возможно, слишком большое», – высказался австриец.
Антонелли разбил болид в дебютной практике за «Мерседес». 18-летний пилот – вероятный сменщик Хэмилтона в 2025-м
Директор «Мерседеса» по коммуникациям об аварии Антонелли: «Случившееся ничего не меняет, все это часть процесса обучения для молодого гонщика»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости