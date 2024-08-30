Мартин Брандл: «Антонелли ожидал слишком многого слишком скоро. Авария – последнее, что нужно «Мерседесу»

Брандл высказался о столкновении звездного юниора «Мерседеса» с барьерами

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл проанализировал аварию, в которую попал Андреа Кими Антонелли – вероятно, будущий пилот «Мерседеса » – в практике перед Гран-при Италии .

«Это последнее, что нужно команде. Данные не получены, машина повреждена, как и его уверенность.

«Мерседес» хотел представить его как звезду будущего. Он сразу же атаковал очень и очень жестко. Как раз перед этим он показал фиолетовый второй сектор, на мгновение опередив Льюиса [Хэмилтона], и ожидал слишком многого слишком скоро. Не хватило сцепления для той скорости, которую он сохранил. Очень жаль.

Я восхищаюсь его уверенностью, однако надо было действовать несколько осторожнее», – заявил эксперт Sky Sports.

Антонелли разбил болид в дебютной практике за «Мерседес». 18-летний пилот – вероятный сменщик Хэмилтона в 2025-м