Андреа Стелла о шансах Норриса на титул: «Пока это далекая перспектива, но нет ничего невозможного»
Стелла верит в шансы Норриса на титул.
Руководитель «Макларена» поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Италии, а также рассказал о том, будут ли в «Макларене» применять командную тактику в стремлении увеличить шансы Ландо Норриса в борьбе за титул.
«От «Ред Булл» всегда ждешь высокий уровень конкурентоспособности. У них эффективная машина, способная легко генерировать очень высокую скорость.
Для нас же ситуация никак не отличается от обычной. На победу в этой гонке будут претендовать четыре команды и результаты первой практики так же показали несколько отклонений. Возможно, несколько машин из середины пелотона присоединятся к борьбе за самые высокие места.
Что касается ситуации в общем зачете, я верю в то, что мы можем добиться успеха – потому что это математически возможно и у нас конкурентоспособная команда – и машина, и гонщики, и сама команда.
Да, пока это далекая перспектива, но нет ничего невозможного. И это включает в себя участие Оскара в командной работе, чтобы поддержать Ландо.
Мы обсуждаем ситуацию и с гонщиками, и с командой, и снова обсудим все в воскресенье утром перед гонкой.
И для Оскара отказ от борьбы в девяти оставшихся гонках ради Ландо – это слишком большой шаг. Да и Ландо не хотел бы выигрывать вот так. Но если в каких-то ситуациях это [применение командной тактики] будет иметь смысл, мы определенно поможем Ландо», – рассказал Стелла.
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