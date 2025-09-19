Расселл пропустил брифинг пилотов из-за недомогания. Накануне Джордж не общался с прессой

Расселл продолжает испытывать недомогание во время уик-энда в Баку.

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл пропустил общение с прессой в четверг перед Гран-при Азербайджана, но в пятницу провел обе практики.

Тем не менее британец продолжает плохо себя чувствовать. После второй тренировки Джордж отправился в свой номер, а не на брифинг пилотов.

Недомогание не помешало Расселлу показать третье время во второй сессии свободных заездов.

