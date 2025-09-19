Расселл пропустил брифинг пилотов из-за недомогания. Накануне Джордж не общался с прессой
Расселл продолжает испытывать недомогание во время уик-энда в Баку.
Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл пропустил общение с прессой в четверг перед Гран-при Азербайджана, но в пятницу провел обе практики.
Тем не менее британец продолжает плохо себя чувствовать. После второй тренировки Джордж отправился в свой номер, а не на брифинг пилотов.
Недомогание не помешало Расселлу показать третье время во второй сессии свободных заездов.
Расселл пропустит медиа-день в четверг перед Гран-при Азербайджана из-за болезни
Гран-при Азербайджана-2025. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Норрис – 10-й, Пиастри – 12-й
