Формула-3. Италия. Лидер сезона Форнароли выиграл квалификацию, Бедрин – 24-й

Пилот «Трайдента » Леонардо Форнароли стал быстрейшим по итогам квалификации «Формулы-3» в Монце.

Лидер сезона показал лучшее время в группе A и по итогам всей сессии и начнет воскресную гонку с поула. Форнароли уступили его ближайший конкурент – гонщик «Премы» Габриэле Мини (стартует со второго ряда), и Сантьяго Рамос из «Трайдента» (с третьего).

Лучшим в группе B стал Алекс Данн («МП Моторспорт»), который начнет основной заезд вторым, следом расположились пилот «Трайдента» Сами Мегетуниф и представитель «Кампоса » Себастьян Монтойя.

Гонщик «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Никита Бедрин занял 12-е место во второй группе и 24-е в квалификации.

Гран-при Италии-2024. Расписание трансляций