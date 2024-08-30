Формула-3. Италия. Лидер сезона Форнароли выиграл квалификацию, Бедрин – 24-й
Пилот «Трайдента» Леонардо Форнароли стал быстрейшим по итогам квалификации «Формулы-3» в Монце.
Лидер сезона показал лучшее время в группе A и по итогам всей сессии и начнет воскресную гонку с поула. Форнароли уступили его ближайший конкурент – гонщик «Премы» Габриэле Мини (стартует со второго ряда), и Сантьяго Рамос из «Трайдента» (с третьего).
Лучшим в группе B стал Алекс Данн («МП Моторспорт»), который начнет основной заезд вторым, следом расположились пилот «Трайдента» Сами Мегетуниф и представитель «Кампоса» Себастьян Монтойя.
Гонщик «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Никита Бедрин занял 12-е место во второй группе и 24-е в квалификации.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости