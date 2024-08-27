Гран-при Италии-2024. Расписание трансляций

Спортс представляет календарь 16-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Италии.

Заезды «Формулы-1» в Монце покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Гран-при Италии

Автодром Монца, Монца

30 августа – 1 сентября 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 ☀️

2-я практика: 18:00 ☀️

Суббота

3-я практика: 13:30 ⛅

Квалификация: 17:00 ⛅

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌤️

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