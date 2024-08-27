Гран-при Италии-2024. Расписание трансляций
Спортс представляет календарь 16-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Италии.
Заезды «Формулы-1» в Монце покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Автодром Монца, Монца
30 августа – 1 сентября 2024 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 14:30 ☀️
2-я практика: 18:00 ☀️
Суббота
3-я практика: 13:30 ⛅
Квалификация: 17:00 ⛅
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌤️
📰 Главные новости перед Гран-при: победа Норриса в стиле Ферстаппена, «Уралкалий» блокировал технику «Хааса», «Альпин» выбрала напарника Гасли
Опубликовал: Михаил Ширяев
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