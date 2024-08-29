Оскар Пиастри о борьбе с Норрисом: «По-прежнему буду приезжать на каждый Гран-при со стремлением выиграть»

Пиастри готов продолжать борьбу с Норрисом.

Пилот «Макларена » отметил, что будет и дальше стремиться выигрывать гонки, пока у него будет такая возможность и разрешение команды на борьбу.

Пиастри спросили, как он сморит на ситуацию с борьбой внутри команды, учитывая наличие шансов у Ландо Норриса в итоге опередить Макса Ферстаппена в борьбе за чемпионский титул.

«Я прекрасно осознаю то, что у Ландо еще есть шанс выиграть чемпионат. Да, отрыв по-прежнему очень велик, но это возможно. При этом у меня, как мне кажется, по-прежнему есть разрешение команды стремиться к достижению максимально возможного для себя результата – даже если это будет победа в гонке.

Разумеется, ситуация будет оцениваться заново перед каждым Гран-при – и в каком-то смысле будет зависеть от отставания [Норриса от Ферстаппена в общем зачете]. Но для меня это в любом случае мало что меняет.

Я по-прежнему буду приезжать на каждый Гран-при со стремлением выиграть его, если это будет возможным. В том числе потому что и мои шансы пока не равны нулю – хоть я и понимаю, что сделать это будет очень и очень трудно. Так что посмотрим, как пройдут ближайшие несколько гонок. Но да, мы в любом случае будет много обсуждать этот вопрос, как я полагаю», – рассказал Пиастри .

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