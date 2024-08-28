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Норрис, Леклер и Гасли – в тройке лучших пилотов Гран-при Нидерландов по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Нидерландов.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

За этап в Зандворте наиболее высокий бал среди участников (9,6) получил выигравший гонку Ландо Норрис («Макларен»). Второе место в рейтинге занял Шарль Леклер («Феррари») с оценкой 9,4 балла, а третьим стал Пьер Гасли («Альпин») с оценкой 9,0 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при Нидерландов по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Ландо Норрис («Макларен») – 9,6

2. Шарль Леклер («Феррари») – 9,4

3. Пьер Гасли («Альпин») – 9,0

4. Макс ФерстаппенРед Булл») – 8,8

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,8

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 7,6

6. Алекс Албон («Уильямс») – 7,6

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,4

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,2

9. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,2

В общем зачете рейтинга Ландо Норрис сравнялся с Максом Ферстаппеном по средней оценке за сезон.

Норрис навез Ферстаппену 20 секунд на домашнем Гран-при Макса − и «Ф-1» в шоке от «Макларена»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы-1»
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logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
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logoНико Хюлькенберг
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logoФормула-1
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logoМакс Ферстаппен
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logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
Гран-при Нидерландов
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