Норрис, Леклер и Гасли – в тройке лучших пилотов Гран-при Нидерландов по версии экспертов сайта «Ф-1»
Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Нидерландов.
По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.
За этап в Зандворте наиболее высокий бал среди участников (9,6) получил выигравший гонку Ландо Норрис («Макларен»). Второе место в рейтинге занял Шарль Леклер («Феррари») с оценкой 9,4 балла, а третьим стал Пьер Гасли («Альпин») с оценкой 9,0 балла.
Рейтинг пилотов на Гран-при Нидерландов по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Ландо Норрис («Макларен») – 9,6
2. Шарль Леклер («Феррари») – 9,4
3. Пьер Гасли («Альпин») – 9,0
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,8
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,8
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 7,6
6. Алекс Албон («Уильямс») – 7,6
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,4
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,2
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,2
В общем зачете рейтинга Ландо Норрис сравнялся с Максом Ферстаппеном по средней оценке за сезон.
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