Фредерик Вассер о тактике Леклера: «Первостепенной задачей было сохранение непосредственно позиции на трассе»

Вассер оценил стратегию Леклера на Гран-при Нидерландов.

Руководитель « » считает, что команда все сделала правильно, когда решила действовать агрессивно и достаточно рано провела пит-стоп для .

За счет «андерката» Леклеру в итоге удалось опередить , а потом отбить все атаки пилота « » в конце заезда и сохранить место на подиуме.

«Безусловно, мы неплохо смотрелись с самого первого круга. При этом я знаю, что обычно вам требуется несколько кругов, чтобы понять, способны ли вы атаковать – чтобы держаться в одном темпе позади лидеров, или же чтобы самому сохранять лидерство. Понять, насколько тебе комфортно ехать в таком темпе.

Мы поняли, что способны комфортно держать такой темп – и как только гонщик это понимает, он может позволить себе атаковать не так сильно и стараться чуть больше беречь шины.

Поначалу я немного боялся за Шарля, ведь он ехал прямо позади Пиастри. Я в целом смирился с тем, что в такой ситуации шины на его болиде будут изнашиваться быстрее. Однако этого не произошло.

Изначально план был в том, чтобы провести пит-стоп на 25-м круге. То есть проводя пит-стоп на 24-м круге мы не сильно рисковали. Ведь у нас было понимание того, что позиция на трассе в Зандворте имеет ключевое значение.

Я думаю, что Пиастри на каком-то этапе гонки был быстрее нас, но когда соперник подъехал к нам [после пит-стопов], то не сумел совершить обгон. И в этом случае, находясь в такой ситуации, вы начинаете сильнее изнашивать свои шины и терять темп.

Это означает, что первостепенной задачей было сохранение непосредственно позиции на трассе – так что решение провести пит-стоп на 24-м круге было правильным», – рассказал .

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?