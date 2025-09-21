Тото Вольфф: «Больше обновлений болида у «Мерседеса» не будет»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, что все ресурсы команды брошены на разработку нового болида для сезона-2026, когда «Формула-1» перейдет на новый технический регламент.
По словам Вольффа, команда планирует справляться, работая с имеющейся машиной, несмотря на то что «Мерседес» ведет упорную борьбу с «Феррари» и «Ред Булл» за второе место в Кубке конструкторов.
«Нет, больше обновлений болида у «Мерседеса» не будет. Мы работаем над машиной следующего года. При этом я бы не назвал ситуацию плохой. Просто потому, что гоночная команда всегда имеет возможность найти новые способы того, как извлечь из машины больше скорости, даже не полагаясь на обновления», – рассказал Вольфф.
