Карлос Сайнс: «Год назад я поставил на «Уильямс» и по-настоящему верю в проект»
Сайнс заявил, что подиум подтвердил его ставку на «Уильямс».
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс после третьего места на Гран-при Азербайджана высказался о решении перейти в британский коллектив.
«[Подиум] значит даже больше, ведь год назад я поставил на «Уильямс» и сказал, что перейду в эту команду – я по-настоящему верю в этот проект, по-настоящему верю, что коллектив на подъеме.
Мне очень комфортно работать в такой среде, а также очень комфортно с людьми. И я довольно быстр весь год», – сообщил испанец.
Сайнс о том, что завоевал подиум с «Уильямсом» раньше, чем Хэмилтон с «Феррари»: «Не мое дело. Важно, что я воспользовался первым же шансом»
Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости