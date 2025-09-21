Карлос Сайнс: «Год назад я поставил на «Уильямс» и по-настоящему верю в проект»

Сайнс заявил, что подиум подтвердил его ставку на «Уильямс».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс после третьего места на Гран-при Азербайджана высказался о решении перейти в британский коллектив.

«[Подиум] значит даже больше, ведь год назад я поставил на «Уильямс» и сказал, что перейду в эту команду – я по-настоящему верю в этот проект, по-настоящему верю, что коллектив на подъеме.

Мне очень комфортно работать в такой среде, а также очень комфортно с людьми. И я довольно быстр весь год», – сообщил испанец.

Сайнс о том, что завоевал подиум с «Уильямсом» раньше, чем Хэмилтон с «Феррари»: «Не мое дело. Важно, что я воспользовался первым же шансом»

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!