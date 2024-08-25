Оскар Пиастри: «На чистой трассе у «Макларена» хороший темп. Но 65 из 72 кругов я провел, находясь позади кого-то из соперников»

Пиастри остался разочарован не попаданием в топ-3 в Зандворте.

Пилот « » подвел итоги Гран-при Нидерландов, отметив, что не сумел обогнать Шарля Леклера в борьбе за третье место из-за нехватки скорости и повышенного износа шин в «грязном воздухе» позади машины соперника.

«На самом деле все просто. Я просто застрял в «грязном воздухе». На чистой трассе у нас был очень хороший темп. Просто 65 из 72 кругов гонки я провел, находясь позади кого-то из соперников.

И с учетом того, какой темп могла демонстрировать наша машина, результат немного разочаровывает – в этот уик-энд я рассчитывал на большее. Так что нам предстоит пересмотреть очень многие вещи», – рассказал .

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?