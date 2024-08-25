Оскар Пиастри: «На чистой трассе у «Макларена» хороший темп. Но 65 из 72 кругов я провел, находясь позади кого-то из соперников»

Теги Макларен Формула-1 Гран-при Нидерландов Оскар Пиастри Авто

Пиастри остался разочарован не попаданием в топ-3 в Зандворте.

Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Нидерландов, отметив, что не сумел обогнать Шарля Леклера в борьбе за третье место из-за нехватки скорости и повышенного износа шин в «грязном воздухе» позади машины соперника.

«На самом деле все просто. Я просто застрял в «грязном воздухе». На чистой трассе у нас был очень хороший темп. Просто 65 из 72 кругов гонки я провел, находясь позади кого-то из соперников.

И с учетом того, какой темп могла демонстрировать наша машина, результат немного разочаровывает – в этот уик-энд я рассчитывал на большее. Так что нам предстоит пересмотреть очень многие вещи», – рассказал Пиастри.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?

11 комментариев
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Ответ grag68
Пиастри как то слабо тут выступил, перерыв не пошел ему на пользу. Аа может долго запрягает
...а может многие просто ошиблись сделав выводы из пары гонок что Пиастри уже едет на уровне Норриса
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Пиастри как то слабо тут выступил, перерыв не пошел ему на пользу. Аа может долго запрягает
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Ладно, спокойно проехал куда более быструю машину, находясь в грязном воздухе и уехал в закат
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Просто не нужно спешить перехваливать парня
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Подозреваю, что из боксов его еще и предостерегли жестко Леклера атаковать в самом конце, чтобы случаем пейс не вызвать.
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Может просто Шарль лучше защищается и шины лучше бережёт?
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На такой тачке и не смог обогнать Леклера, крайне слабо выступил. Вообще Макларену давно пора Норриса сделать номером 1, он наголову сильней Пиастри в гонке. И потеря 7 очков, после размена возможно станет фатальной ошибкой.
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Ответ NastyNay
...а может многие просто ошиблись сделав выводы из пары гонок что Пиастри уже едет на уровне Норриса
Норрис был быстрее и тогда, когда Пиастри выиграл гонку. те, кто начал сейчас раздавать ему чемпионские авансы, просто показали свою глупость.
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Ответ Фокс Малдер_1116172070
На такой тачке и не смог обогнать Леклера, крайне слабо выступил. Вообще Макларену давно пора Норриса сделать номером 1, он наголову сильней Пиастри в гонке. И потеря 7 очков, после размена возможно станет фатальной ошибкой.
А как это "сделать"? Норрис сам себя делает первым номером, команде дополнительно не нужно ничего добавлять
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