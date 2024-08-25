Андреа Стелла: «Скорость «Макларена» стала приятным сюрпризом, Норрис победил в доминирующем стиле»

Теги Макларен Формула-1 Андреа Стелла Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Оскар Пиастри Авто

Стелла не ожидал доминирования Норриса в Зандворте.

Руководитель «Макларен» Андреа Стелла поблагодарил команду после уверенной победы Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов.

Напарник британца Оскар Пиастри остановился в шаге от подиума, заняв четвертое место.

«Гонка превзошла ожидания. Мы знали, что болид хорошо себя проявляет, но сегодня мы увидели приятный сюрприз, если говорить о скорости.

Здорово, что Ландо сумел этим воспользоваться и одержал победу в доминирующем стиле. Немного жаль, что Оскар застрял в трафике. Сегодня он заслуживал подиум и мог бы атаковать Ферстаппена. Не получилось, однако это многообещающий знак на будущее.

Хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить всех мужчин и женщин в «Макларене». Они проявили себя потрясающим образом, и не только по ходу сезона, но и в последнее время, подготовив обновления для нынешнего уик-энда. Благодаря этому у нас сильные и замечательные позиции на будущее», – произнес Андреа.

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3 комментария
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Очень надеюсь, что в конце сезона Норрису не хватит 7 очков до титула. Надеюсь, что Стелла тогда дадут хорошенького пинка под зад за те приказы в Венгрии. Такая машина позволяет штамповать победы раз за разом, тем более, если будут дубли делать, а у Макса еще будут потери. Могли бы и за победу в чемпионате побороться.
Если будут дубли делать, Норрис спокойно объедет Макса и так
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Обновления сработали, уже хорошо.
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