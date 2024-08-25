Андреа Стелла: «Скорость «Макларена» стала приятным сюрпризом, Норрис победил в доминирующем стиле»
Стелла не ожидал доминирования Норриса в Зандворте.
Руководитель «Макларен» Андреа Стелла поблагодарил команду после уверенной победы Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов.
Напарник британца Оскар Пиастри остановился в шаге от подиума, заняв четвертое место.
«Гонка превзошла ожидания. Мы знали, что болид хорошо себя проявляет, но сегодня мы увидели приятный сюрприз, если говорить о скорости.
Здорово, что Ландо сумел этим воспользоваться и одержал победу в доминирующем стиле. Немного жаль, что Оскар застрял в трафике. Сегодня он заслуживал подиум и мог бы атаковать Ферстаппена. Не получилось, однако это многообещающий знак на будущее.
Хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить всех мужчин и женщин в «Макларене». Они проявили себя потрясающим образом, и не только по ходу сезона, но и в последнее время, подготовив обновления для нынешнего уик-энда. Благодаря этому у нас сильные и замечательные позиции на будущее», – произнес Андреа.
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