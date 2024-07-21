7 пилотов побеждали в 2024-м – все из четырех топ-команд, кроме Переса
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Венгрии и впервые в карьере финишировал первым.
Австралиец – седьмой победитель гонки «Формулы-1» в 2024 году. Ранее на высшую ступень подиума поднимались Макс Ферстаппен из «Ред Булл», пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер, партнер Оскара по «Макларену» Ландо Норрис и напарники по «Мерседесу» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.
Таким образом, Серхио Перес из «Ред Булл» остался единственным представителем четырех топ-команд без победы в нынешнем сезоне.
Пиастри одержал первую победу в «Ф-1»