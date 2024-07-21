7 пилотов побеждали в 2024-м – все из четырех топ-команд, кроме Переса

Теги Гран-при Венгрии Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Джордж Расселл Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Венгрии и впервые в карьере финишировал первым.

Австралиец – седьмой победитель гонки «Формулы-1» в 2024 году. Ранее на высшую ступень подиума поднимались Макс Ферстаппен из «Ред Булл», пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер, партнер Оскара по «Макларену» Ландо Норрис и напарники по «Мерседесу» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.

Таким образом, Серхио Перес из «Ред Булл» остался единственным представителем четырех топ-команд без победы в нынешнем сезоне.

Пиастри одержал первую победу в «Ф-1»

«Макларен» сделал дубль впервые с 2021 года

10 комментариев
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Перес реально занимает чье-то место в пелетоне, возможно, мое.
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Ответ Mittermeyer
Если бы в Сильвера не сошел Рассел, то пилотов, которые не побеждали было бы двое -- Хэмилтон и Перес, два товарища по несчастью. Машина пилотажному стилю не подходит, напарник моложе и быстрее. Не завидное положение у мужиков.
Так Хэм за 10 кругов до схода Рассела обошел, как только пошел дождь Джорд за один круг 2 секунды с круга начал терять. Там уже было без шансов, он на мокрой трассе пока слабые гонки показывает.
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Так Перес и не топ-гонщик) Просто оруженосец Макса.
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Самовозка, говорили они)
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Пересу надо меньше снотворного принимать. А то передоз в этом сезоне
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Крутой сезон, непредсказуемые гонки! Соболезную тем, кто не может абстрагироваться от поездки Макса к чемпионству и получать удовольствие от каждого отдельно взятого ГП.
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Скоро короля улиц на 8 место в личке отправят, про победы и речи не идёт. Все же интересно смогут в РБ найти хоть какую-то отмазку чтобы его оставить, ну там крашит направо и налево зато в практике был быстр , потенциальные замены тоже не особо честно говоря.
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Крутой сезон, борьба идет за КК. На данный момент Маки к нему ближе всех. После перерыва будет еще веселее)
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