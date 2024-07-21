7 пилотов побеждали в 2024-м – все из четырех топ-команд, кроме Переса

Гонщик « » выиграл и впервые в карьере финишировал первым.

Австралиец – седьмой победитель гонки «Формулы-1» в 2024 году. Ранее на высшую ступень подиума поднимались из «Ред Булл», пилоты « » Карлос Сайнс и Шарль Леклер, партнер Оскара по «Макларену» Ландо Норрис и напарники по «Мерседесу» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.

Таким образом, Серхио Перес из «Ред Булл» остался единственным представителем четырех топ-команд без победы в нынешнем сезоне.

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