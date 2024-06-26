Кристиан Хорнер о конкуренции: «Именно Норрис – тот, кому удалось сделать заметный шаг вперед»

Хорнер считает Норриса главным конкурентом Ферстаппена.

Руководитель « » подвел итоги , отметив, что в данный момент наибольшую угрозу для австрийской команды и представляет собой .

«На четырех последних Гран-при у нас было четыре разных обладателей поула. Борьба очень, очень плотная. Но Ландо, как мне кажется, лучше других сумел разобраться в том, как работать с этими шинами. В «Макларене» тоже отлично поработали – так что я уверен, что они будут усиленно давить на нас на протяжении оставшейся части сезона.

Что касается Гран-при Австрии, то на столь коротком круге борьба точно будет невероятно плотной. И мы полагаем, что Ландо и «Макларен» вновь будут очень быстры.

« » и «Мерседес»? Кто знает. Если посмотреть на отрывы от этих ребят по итогам гонки, то там будут очень похожие цифры с тем, что было в прошлом году. Именно Ландо – тот, кому удалось сделать заметный шаг вперед», – рассказал Хорнер.

«Макларен» так полетел, что уже котируется как лучший в «Ф-1». Грядет титульный бой с Ферстаппеном?