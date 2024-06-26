WRC. Рованпера заменит Ожье в «Тойоте» на Ралли Польши

Теги происшествия чемпионат мира по ралли Себастьян Ожье Ралли Польши Тойота WRC Калле Рованпера Авто

Рованпера экстренно заменит Ожье на Ралли Польши.

Себастьян Ожье был вынужден досрочно сняться с соревнований после того, как попал в аварию.

Как сообщалось ранее, во вторник утром машина под управлением Ожье лоб в лоб столкнулась с автомобилем одного из местных жителей. Инцидент произошел в рамках разведки на маршруте этапа. Восьмикратный чемпион мира, его штурман Венсан Ландэ и два человека, ехавшие в другой машине, были отправлены в больницу на обследование. Все участники ДТП избежали серьезных травм.

В ФИА дали разрешение «Тойоте» провести экстренную замену и выставить на старт Рованперу. Двукратный чемпион мира в нынешнем сезоне принимает участие не во всех гонках и изначально не должен был выступать на Ралли Польши.

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