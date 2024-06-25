WRC. Ожье снялся с Ралли Польши после ДТП при ознакомлении с трассой

Теги чемпионат мира по ралли Себастьян Ожье Ралли Польши Тойота WRC Авто

Ожье не выступит на Ралли Польши из-за аварии

Гонщик «Тойоты» Себастьян Ожье снялся с Ралли Польши после того, как стал участником ДТП во вторник.

Сегодня утром машина Ожье столкнулась с другим автомобилем при ознакомлении с трассой. Восьмикратный чемпион мира, его штурман Венсан Ландэ и два человека, ехавшие в другой машине, были отправлены в больницу на обследование.

Все участники ДТП избежали серьезных травм. Тем не менее, Ожье проведет ближайшую ночь в больнице и не сможет принять участия в гонке.

Ралли Польши пройдет с 27 по 30 июня.

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