Кристиан Хорнер о конкуренции в «Ф-1»: «Возможности команд неизбежно выравниваются – мы видим это сейчас»

Хорнер высказался о вопросе конкуренции в «Формуле-1».

По словам руководителя « », в данный момент борьба в чемпионате проходит так, как это и должно быть изначально задумано. И что предыдущий сезон, когда «Ред Булл» удалось выиграть 21 из 22 гонок, было просто аномалией.

«Сезон-2023 нужно просто игнорировать. Да, это был потрясающий для нас год, но он был уникальным. И это нормально, порой такое случается.

В «Формуле-1» есть отличные команды и отличные гонщики, и конкуренция в борьбе за победу точно будет – это главное преимущество стабильного технического регламента. Потому что неизбежно происходит схождение, скорость команд выравнивается.

Помню, когда я только пришел в «Формулу-1», на заседании Комиссии «Ф-1» сказал мне: «Если вам нужна плотная борьба и высокая конкуренция в гонках – просто ничего не трогайте».

Потом что возможности команд неизбежно выровняются, что мы и видим прямо сейчас. И мы собираемся все это уничтожить в 2026 году.

И да, сейчас «Ред Булл» приходится изо всех сил бороться за победы, как команда мы должны быть всегда на высоте – но такой « » и должна быть.

Конечно, лично я бы предпочел всегда побеждать с преимуществом в 40 секунд, ведь это не так напряженно. При этом такие победы [как у Ферстаппена в Барселоне] приносят больше удовлетворения, потому что для достижения результата все должны показать свой максимум», – рассказал .

«Макларен» так полетел, что уже котируется как лучший в «Ф-1». Грядет титульный бой с Ферстаппеном?