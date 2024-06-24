«Пора меньше говорить и упорнее работать». Алонсо – о трудностях «Астон Мартин»

Алонсо призвал «Астон Мартин» переломить плачевную ситуацию.

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о трудностях, которые испытывал на домашнем Гран-при Испании, и необходимости принять меры после уик-энда без очков.

«Было крайне сложно: ты так сильно скользишь в поворотах, что «убиваешь» шины. Поэтому проблемы сразу две. Нет темпа плюс сильная деградация, так что в целом гонка получилась для нас очень длинной.

[Не хватает] чистой [аэродинамической] загрузки, и это разочаровывает, но сейчас ничего не поделаешь.

Но мы не можем слишком погружаться в разочарование. Пора работать упорнее, меньше говорить и добиваться большего. Нам необходимо трудиться, прибавлять в каждой гонке без лишних разговоров или чрезмерных обещаний», – поделился мыслями двукратный чемпион «Формулы-1».

Что случилось на Гран-при Испании: Расселл украл старт и схватил от «Мерса», лидеры менялись обгонами, Норрис рвал пелотон

Фернандо Алонсо о 12-м месте: «Барселона показывает, где «Астон Мартин». Не было темпа, сцепления, мы уничтожали шины»