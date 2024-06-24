«Пора меньше говорить и упорнее работать». Алонсо – о трудностях «Астон Мартин»

Теги Гран-при Испании Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо призвал «Астон Мартин» переломить плачевную ситуацию.

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о трудностях, которые испытывал на домашнем Гран-при Испании, и необходимости принять меры после уик-энда без очков.

«Было крайне сложно: ты так сильно скользишь в поворотах, что «убиваешь» шины. Поэтому проблемы сразу две. Нет темпа плюс сильная деградация, так что в целом гонка получилась для нас очень длинной.

[Не хватает] чистой [аэродинамической] загрузки, и это разочаровывает, но сейчас ничего не поделаешь.

Но мы не можем слишком погружаться в разочарование. Пора работать упорнее, меньше говорить и добиваться большего. Нам необходимо трудиться, прибавлять в каждой гонке без лишних разговоров или чрезмерных обещаний», – поделился мыслями двукратный чемпион «Формулы-1».

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12 комментариев
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Первый сигнал послан команде. Прям уж совсем долго свое недовольство Алонсо сдерживать не будет. Ощущение такое, будто бы тимой уже никто не занимается.
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Ответ Великий Алонсо
Вот он, авторитет Нандо в действии, кто бы ещё мог сказать так своей команде? Никто. У одних яиц для этого не хватит, у других авторитета. У Фернандо и того и другого в предостатке. Давай Фернандо, подгоняй этих бездарей. В свой юбилейный год 45-летия в 2026 году ты станешь чемпионом мира, я верю в это. Ты возьмёшь снова чемпионский титул спустя 20 лет после последнего. Ты быстрейший гонщик планеты, все что тебе нужно - это быстрая машина, хотя бы на 0.3-0.4 мне медленее чем быстрейшая и ты станешь чемпионом. Вперёд, чемпион, самый харизматичный, самый быстрый и умный гонщик в истории.
тут прям как бабушка говорила:
сам себя не похвалишь-ходишь как оплёванный!!;))))
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Джипи два тачка?))))
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Красава Алонсо 🤣🤣🤣 давай про gp 2 и кругснова замкнется 🤣🤣🤣 а там и в Альпин можно))) на новый круг)))
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"Хватит пересыпать песок. Пора закручивать гайки!"
Л.Д. Троцкий.
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Ответ Орбит Орбит
просто заплатите Ньюи его 30 млн. это копейки за него.
Вы думаете, что если придет Ньюи, то АМ сразу же начнет выигрывать?))))
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Ответ Орбит Орбит
просто заплатите Ньюи его 30 млн. это копейки за него.
Алонсо то потом им зачем? Там сынок будет, в каждом повороте выходить на новый уровень))
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Ответ Grigpar
Первый сигнал послан команде. Прям уж совсем долго свое недовольство Алонсо сдерживать не будет. Ощущение такое, будто бы тимой уже никто не занимается.
А кому он нужен кроме Астона?
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Ответ Великий Алонсо
Вот он, авторитет Нандо в действии, кто бы ещё мог сказать так своей команде? Никто. У одних яиц для этого не хватит, у других авторитета. У Фернандо и того и другого в предостатке. Давай Фернандо, подгоняй этих бездарей. В свой юбилейный год 45-летия в 2026 году ты станешь чемпионом мира, я верю в это. Ты возьмёшь снова чемпионский титул спустя 20 лет после последнего. Ты быстрейший гонщик планеты, все что тебе нужно - это быстрая машина, хотя бы на 0.3-0.4 мне медленее чем быстрейшая и ты станешь чемпионом. Вперёд, чемпион, самый харизматичный, самый быстрый и умный гонщик в истории.
Фернандо в каждой команде проявляет свою токсичную натуру. Это просто как факт
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