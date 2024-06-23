Фернандо Алонсо о 12-м месте: «Барселона показывает, где «Астон Мартин». Не было темпа, сцепления, мы уничтожали шины»

Теги Гран-при Испании Гран-при Великобритании Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Австрии Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Провал в Барселоне отражает истинную силу «Астон Мартин», заявил Алонсо.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал ноль очков команды на Гран-при Испании.

Двукратный чемпион «Формулы-1» финишировал 12-м на домашней трассе, его напарник Ланс Стролл стал 14-м.

«Трудная гонка, мы потеряли позиции на старте. Самое плохое, что не было темпа. Барселона не врет – она показывает, где ты находишься. Если темп есть, можно отыграть позиции. У нас его не было.

У нас не было сцепления, мы скользили в поворотах. Вдобавок к тому, что мы не были быстрыми, мы уничтожали шины.

Мы знали, что уик-энд получится сложным – так и произошло. То же будет в Австрии и Сильверстоуне. Это тяжелый момент: мы многое понимаем, но нужно время, пока придут решения.

Мы хотели выжать все, но в итоге ты атакуешь на десятую секунды больше, портишь шины и начинаешь ехать медленнее, хотя пытался ускориться. Очень разочаровывающая гонка, но ты не можешь сойти и сказать: «Попробую в следующий раз», – сказал Фернандо.

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15 комментариев
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Делаем ставки на каком этапе Фернандо скажет что Астон Мартин ведро с болтами🤣🤣🤣
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Про "понимаем, но нужно время, пока придут решения" слышим второй год. Если бы знали, уже решили. Астон единственные, кто не может улучшить свой болид.
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Уже даже Альпин быстрее, хотя в начале сезона были на дне. Астон Мартин - это просто какое-то позорище.
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И Стролл еще сомневается, давать ли Ньюи требуемый контракт???
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Ответ Великий Алонсо
Туда их, Нандо......буду рад, если Фернандо вспомнит себя образца 2015 и будет повторять аля "GP2 GP2 engine". Трактор-Мартин сейчас ничем не лучше Макларена тех времен, уже хуже чем Альпин в 2021-2022.
Астон Мартин примерно так всегда и ехал. Начало 23 это просто кратковременная вспышка, даже этого могло не быть, а фаны Алонсо всё жалуются.
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Ответ Incendier Deafening
На багаже Феттеля полутал подиумы, но он постепенно закончился. Как итог: Фуфлонсо и развитие болида/команды, это не совместимые вещи. Вспоминаю, как тут месяц назад местная шайка больных сватала этого бездаря в РБ и Мерседес 🤣🤣🤣))) Вы конечно совсем отбитые)
Что за словесный понос я только что прочитал?
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Как сделали тачку и все, на таком уровне они остаются, пока другие команды добиваются прогресса.
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Ответ Grigpar
/. . нужно время, пока придут решения/ Да время то идет еще с прошлого года и решений, технических в первую очередь, просто нет. Отсутствует инженерная мысль. Ситуация напоминает Рено с Абитебулем. Бабло, двигло, штаб, бренд, ну все буквально есть, а технически развиться так и не удалось. Кстати разговоры об увольнении Крака также увольнение Абитебуля напоминает. Но что толку? Дело в конструкции болида, который кто-то должен разработать и доработать. Разве, что Ньюи решиться. А так, Астонам походу нечего предложить. Даже слухов нет про какие-нибудь масштабные обновления. Сезон походу на дне докатывать будут. очки собирать только на скоростных трассах получится.
Есть пример Маков и первой половины 23-го, это к вопросу о конструкции и Ньюи
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Ответ Тим Тим
Есть пример Маков и первой половины 23-го, это к вопросу о конструкции и Ньюи
То, что произошло с Маками абсолютно исключительный случай. И то, они просто привезли позднее свой новый болид. По этому такой эффект произошел.
У Астона Мартина то где новый болид?

Ньюи мог бы вдохнуть в команду жизнь. Тупо новый РБ бы им нарисовал.
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