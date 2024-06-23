Фернандо Алонсо о 12-м месте: «Барселона показывает, где «Астон Мартин». Не было темпа, сцепления, мы уничтожали шины»

Провал в Барселоне отражает истинную силу «Астон Мартин», заявил Алонсо.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал ноль очков команды на Гран-при Испании.

Двукратный чемпион «Формулы-1» финишировал 12-м на домашней трассе, его напарник стал 14-м.

«Трудная гонка, мы потеряли позиции на старте. Самое плохое, что не было темпа. Барселона не врет – она показывает, где ты находишься. Если темп есть, можно отыграть позиции. У нас его не было.

У нас не было сцепления, мы скользили в поворотах. Вдобавок к тому, что мы не были быстрыми, мы уничтожали шины.

Мы знали, что уик-энд получится сложным – так и произошло. То же будет в и Сильверстоуне. Это тяжелый момент: мы многое понимаем, но нужно время, пока придут решения.

Мы хотели выжать все, но в итоге ты атакуешь на десятую секунды больше, портишь шины и начинаешь ехать медленнее, хотя пытался ускориться. Очень разочаровывающая гонка, но ты не можешь сойти и сказать: «Попробую в следующий раз», – сказал Фернандо.

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