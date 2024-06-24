«Ферстаппену придется брать дополнительный двигатель – это неизбежно». Хорнер – о вероятности будущего штрафа пилота «Ред Булл»

Теги Гран-при Испании Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Хорнер уверен в будущем моторном штрафе Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл» подтвердил, что Макса в этом сезоне почти наверняка ждет минимум один штраф за замену двигателя.

На Гран-при Испании на болид Ферстаппена был установлен уже четвертый по ходу нынешнего сезона двигатель. Причиной стала поломка новой силовой установки [третьей по счету в пуле] на этапе в Канаде. И в «Хонде» пока не поняли, смогут ли восстановить поврежденную силовую установку.

По регламенту, по ходу сезона пилот может использовать не более четырех двигателей. За каждый случай превышения полагается штраф в виде потери мест на стартовой решетке. Ферстаппен уже использует последний из доступных моторов, а до конца сезона остается еще 14 Гран-при.

«Конечно, посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем. Но я думаю, что Максу придется брать дополнительный двигатель – это неизбежно», – рассказал Хорнер.

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11 комментариев
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в бельгии наверное возьмут новый мотор.
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
какое же бредовое правило емае
Да норм правило. Может помнишь гонку, когда Хэм с новым двигателем с последнего места выиграл, как стоячих всех обходил. Это был просто грёбаный стыд. Потом ещё пытался в превозможение, типа "Капец как было тяжело". Пусть хоть так нивелируют.
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Ответ Владимир Малинин
до бельгии еще дожить надо... Я бы взял уже в Австрии - там вполне можно обгонять
До Бельгии всего 3 гонки. Австрию можно на испанском проехать. + первые два мотора наверняка живы.
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какое же бредовое правило емае
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
какое же бредовое правило емае
Новый мотор как новые шины - эффект почти всегда заметно) поэтому правило очень даже полезное
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Ответ alex1382
правило может и норм, но вот с учётом спринтов, могли бы 5 движков на сезон сделать, а не четыре
Было ж три, не? Четвёртый как раз из-за спринтов и появился.
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Ответ Дмитрий Дудников
Было ж три, не? Четвёртый как раз из-за спринтов и появился.
может быть...не помню сколько было. В любом случае, и количество спринтов растёт и количество ГП растёт
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Ответ Jurgen Klinsmann
в бельгии наверное возьмут новый мотор.
до бельгии еще дожить надо... Я бы взял уже в Австрии - там вполне можно обгонять
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Ответ Jurgen Klinsmann
в бельгии наверное возьмут новый мотор.
Скорее Австрия и Монца, чтобы до конца года хватило. + 2 двигателя.
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Ответ Биомеханоид
Да норм правило. Может помнишь гонку, когда Хэм с новым двигателем с последнего места выиграл, как стоячих всех обходил. Это был просто грёбаный стыд. Потом ещё пытался в превозможение, типа "Капец как было тяжело". Пусть хоть так нивелируют.
правило может и норм, но вот с учётом спринтов, могли бы 5 движков на сезон сделать, а не четыре
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