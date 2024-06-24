«Ферстаппену придется брать дополнительный двигатель – это неизбежно». Хорнер – о вероятности будущего штрафа пилота «Ред Булл»

Хорнер уверен в будущем моторном штрафе Ферстаппена.

Руководитель « » подтвердил, что в этом сезоне почти наверняка ждет минимум один штраф за замену двигателя.

На Гран-при Испании на болид Ферстаппена был установлен уже четвертый по ходу нынешнего сезона двигатель. Причиной стала поломка новой силовой установки [третьей по счету в пуле] на этапе в Канаде. И в «Хонде» пока не поняли, смогут ли восстановить поврежденную силовую установку.

По регламенту, по ходу сезона пилот может использовать не более четырех двигателей. За каждый случай превышения полагается штраф в виде потери мест на стартовой решетке. Ферстаппен уже использует последний из доступных моторов, а до конца сезона остается еще 14 Гран-при.

«Конечно, посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем. Но я думаю, что Максу придется брать дополнительный двигатель – это неизбежно», – рассказал .

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