Льюис Хэмилтон: «Мерседес» на максимуме, нужны новинки, чтобы сражаться с лидерами»

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Хэмилтон рассказал о потенциале «Мерседеса» и шансах на победы.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что его команда добилась прогресса за последнее время, но соперничать с «Ред Булл», «Маклареном» и «Феррари» все еще тяжело.

«Думаю, на данный момент это максимум, который у нас есть. То есть мы постоянно занимаемся тонкой настройкой, вносим небольшие изменения, но нам нужны какие-то новые детали, чтобы сражаться с этими ребятами.

Набрал ли «Мерседес» ход? Безусловно. Мы точно стали более стабильными. Если бы я мог проводить квалификации так, как в этот уик-энд, по воскресеньям стало бы куда проще. И важны хорошие старты. Но мои субботы были такими плохими на последних, скажем, 15 этапах. Так что здорово провести чистый уик-энд.

Третье и четвертое места в эти выходные отражают наш темп. Но я считаю, что в целом у нас достаточно капризная машина. Это означает, что мы часто не находим баланс. Очень редко баланс хороший, и болид здорово и плавно проезжает повороты. Конечно, я много экспериментировал с настройками за последние два года, но машине толком не нравятся никакие настройки, кроме одних, и она постепенно становится более приятной в управлении.

И, в конце концов, шины. Шины были для меня огромной проблемой. Полагаю, в этот уик-энд мы сработали более-менее прилично. Если я добьюсь прогресса в ближайших гонках, то, думаю, извлеку больше скорости», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» после третьего места на Гран-при Испании.

Льюис также высказался о шансах выиграть гонку в ближайшее время:

«Это должно быть целью. Но прямо сейчас надо просто попытаться и дальше проводить стабильные уик-энды, а потом посмотрим. В данный момент мы не в том положении, чтобы сражаться за победы.

Можно сказать, что в Монреале… Ну, Джордж [Расселл], наверное, должен был выиграть, но и у меня появились бы шансы, если бы я квалифицировался там, где, как мне казалось, должен был. Увидим, что будет в следующих гонках».

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4 комментария
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Ответ Великий Алонсо
А где твой скилл 7 кратного то? Если Мерседес и медленнее чем Макларен и Феррари, то совсем чуть-чуть, почему ты не можешь это отставание невилировать своим скиллом? Потому что его нет. Хамильтон обыкновенный наездник, прокладочка между рулём и сиденьем, который даже медленее чем Расселл. Без самовоза Хамильтон ничего не может. Тот же Баттон с 1 титулом сильнее чем Хамильтон.
А где же твой хвалённый кумир? Как он на Астон Мартине (5 команда чемпионата) умудрился слить не только Альпин (7 команда чемпионата), но и Хаасу (8 команда чемпионата)?
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Ответ Великий Алонсо
Трактор-Мартин прямо сейчас 9 команда по скорости, проснись, ты обасрался
Так а в чем проблема Алонсо вытянуть на скиле 9-ю машину, на места повыше?
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