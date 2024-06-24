Льюис Хэмилтон о форме «Феррари»: «У меня не появляется никаких сомнений в решении уйти из «Мерседеса»

Теги Гран-при Испании Гран-при Монако Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Хэмилтон порассуждал о трансфере в «Феррари» на фоне прогресса «Мерседеса».

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о том, появляются ли у него сомнения в предстоящем переходе в «Феррари».

На Гран-при Испании Льюис финишировал третьим, его напарник Джордж Расселл стал четвертым и также опередил обоих пилотов Скудерии.

«Нет, вовсе нет.

Ну, во-первых, я люблю «Мерседес». Я с «Мерседесом» с 13 лет и всегда был фанатом и поклонником «Мерседеса». И моя работа в этом сезоне, прямо сейчас, заключается в том, чтобы как можно упорнее трудиться вместе со своей бригадой, с людьми на базе, и продвигать болид в нужном направлении.

К примеру, какой бы путь команда ни выбрала на следующий сезон, есть вещи, в которые, надеюсь, я внесу свой вклад – и я этим горжусь.

Моя работа в другой команде начнется в следующем году, и она, как я считаю, прекрасно себя проявляет. Пара гонок получились трудными, но не надо забывать, что команда одержала победу в Монако. Не могу сказать, что не так с машиной, почему сегодня такая ситуация. Но сюда привезли обновление и, безусловно, есть прогресс. Так что да, у меня не появляется никаких сомнений», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

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2 комментария
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Судя по слухам, у Мерседеса лучший движок на сезон 26...
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Ответ mclaren-honda
Судя по слухам, у Мерседеса лучший движок на сезон 26...
Возможно, но контракт на 26 Хэму не предлагали, и не факт что предложили бы. Так что тут или контракт с фурами на 100 млн или ничего. Да и какая то токсичная атмосфера в команде с приходом Рассела.
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