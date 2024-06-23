Льюис Хэмилтон о подиуме: «Спасибо «Мерседесу» за идеальные стратегию и пит-стопы»

Хэмилтон прокомментировал первый подиум в сезоне.

Гонщик «Мерседеса» поделился эмоциями после третьего места на Гран-при Испании.

Подиум стал первым для британца в основных гонках в нынешнем сезоне и вторым для « ».

«Хороший день, приличный уик-энд. Должен сказать большое спасибо команде, которая так упорно тренировалась. Стратегия и пит-стопы были действительно идеальными.

К сожалению, у меня получился очень плохой старт, и я потерял преимущество по отношению к « », так что это была битва за возвращение.

Если бы старт был лучше… Не знаю, получилось бы держаться за ребятами впереди, но вряд ли бы мы оказались так далеко от них», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Испании-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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