Льюис Хэмилтон о подиуме: «Спасибо «Мерседесу» за идеальные стратегию и пит-стопы»

Теги Гран-при Испании Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон прокомментировал первый подиум в сезоне.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после третьего места на Гран-при Испании.

Подиум стал первым для британца в основных гонках в нынешнем сезоне и вторым для «Мерседеса».

«Хороший день, приличный уик-энд. Должен сказать большое спасибо команде, которая так упорно тренировалась. Стратегия и пит-стопы были действительно идеальными.

К сожалению, у меня получился очень плохой старт, и я потерял преимущество по отношению к «Феррари», так что это была битва за возвращение.

Если бы старт был лучше… Не знаю, получилось бы держаться за ребятами впереди, но вряд ли бы мы оказались так далеко от них», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Испании-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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22 комментария
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Хэм: сэкономил софт в субботу, выдал шикарный отрезок на медиуме, совершил кучу быстрых обгонов, не засиживаясь за соперниками
Болезные в комментах вещают про подаренный Мерсом подиум
Обожаю)
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хэм лучше рассела работает с шинами, сегодня это помогло ему заехать на подиум.
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Ответ Lightkeeper
Подметное письмо сработало. Люся знает как надавить на команду.
Смотри гоночный темп на медиуме у обоих и плакай
Жорик даже в боксы срулил что б его Хэм не обогнал
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+8
Расселл слабее Льюиса в гоночном темпе. Посмотрим на Леклера
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Какие хейтеры классные) когда раньше косячили со стратегией Хэму, они молчали, а тепепь Жорика зажимают) клиника)
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Ответ Орбит Орбит
бред
О, бедолага ирс здесь
+3
0
+3
Ответ Клименко
Комментарий скрыт
Ну я не лошадь что бы ржать )
+3
-1
+2
Ответ Орбит Орбит
бред
Бред
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0
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Ответ grag68
Расселл слабее Льюиса в гоночном темпе. Посмотрим на Леклера
у них был абсолютно один гоночный темп сегодня. только стратегия у Льюиса лучше и пит-стопы не косячные.
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Позорный подиум за счёт слива напарника в чистом виде,
такими подиумами нормальные люди вряд-ли будут довольны)
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Если верить словам Льюиса после гонки, то он сказал, что тип резины каждый выбирал по своему ещё до гонки.
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Ответ Le Chan
Смотри гоночный темп на медиуме у обоих и плакай Жорик даже в боксы срулил что б его Хэм не обогнал
Люся пусть хотя бы в квалах сравняется с жориком. А ты пока поплачь
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