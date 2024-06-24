Технический директор «Феррари» Кардиле перейдет в «Астон Мартин» (Formu1a.uno)

Технический директор «Феррари» принял предложение «Астон Мартин».

Энрико Кардиле, занимающий пост технического директора «Феррари» по шасси и аэродинамике, продолжит карьеру в «Астон Мартин», передает итальянский журналист Джулиано Дукесса в статье на Formu1a.uno.

Кардиле работает в компании «Феррари» с 2002 года, а с 2016-го является ключевым специалистом команды «Формулы-1».

Сообщается, что по большей части функции Кардиле возьмет на себя экс-сотрудник «Мерседеса» Лоик Серра. Ранее Скудерия сообщила, что Серра с 1 октября станет руководителем отдела производительности шасси.

Утверждается, что уход Кардиле не связан с интересом «Феррари» к . Конструктор, работавший в « » с 2006 года, еще не определился с будущим с общается с различными коллективами «Ф-1».

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