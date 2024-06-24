Технический директор «Феррари» Кардиле перейдет в «Астон Мартин» (Formu1a.uno)
Технический директор «Феррари» принял предложение «Астон Мартин».
Энрико Кардиле, занимающий пост технического директора «Феррари» по шасси и аэродинамике, продолжит карьеру в «Астон Мартин», передает итальянский журналист Джулиано Дукесса в статье на Formu1a.uno.
Кардиле работает в компании «Феррари» с 2002 года, а с 2016-го является ключевым специалистом команды «Формулы-1».
Сообщается, что по большей части функции Кардиле возьмет на себя экс-сотрудник «Мерседеса» Лоик Серра. Ранее Скудерия сообщила, что Серра с 1 октября станет руководителем отдела производительности шасси.
Утверждается, что уход Кардиле не связан с интересом «Феррари» к Эдриану Ньюи. Конструктор, работавший в «Ред Булл» с 2006 года, еще не определился с будущим с общается с различными коллективами «Ф-1».
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Но почитав другие новости надо себя поправить. Уход Кардиле, скорее подтверждает приход Бинотто в Астон и никак не связан с Ньюи.