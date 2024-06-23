Дэймон Хилл: «Теперь в распоряжении Норриса есть машина, за рулем которой можно выиграть чемпионат»

Теги Дэймон Хилл Гран-при Испании Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Хилл оценил перспективы Норриса в борьбе с Ферстаппеном.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что «Макларену» удалось догнать «Ред Булл» по скорости и что Ландо Норрис вполне может побеждать Макса Ферстаппена – в том числе на предстоящем Гран-при Испании.

«Мы думали, что нас ждет очередная чистая победа «Ред Булл», однако в самой команде признали, что сейчас болид «Макларена» лучше – по крайней мере, это признал Макс Ферстаппен.

Ландо Норрис на протяжении всего сезона демонстрирует очень стабильные выступления – и всегда выглядел как тот, кто может стать чемпионом мира.

И сейчас в его распоряжении есть машина, за рулем которой можно выиграть чемпионат, он начинает бороться с Максом, бросает ему вызов – и Макс это уважает», – рассказал Хилл.

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3 комментария
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Это будут пытаться оспорить ещё минимум три конюшни.
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очень спорное заявление. да и Жорик не выглядит топ - пилотом.
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Для борьбы за чемпионат норис допускает слишком много ошибок.
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