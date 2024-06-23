Дэймон Хилл: «Теперь в распоряжении Норриса есть машина, за рулем которой можно выиграть чемпионат»

Хилл оценил перспективы Норриса в борьбе с Ферстаппеном.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что « » удалось догнать «Ред Булл» по скорости и что Ландо Норрис вполне может побеждать – в том числе на предстоящем .

«Мы думали, что нас ждет очередная чистая победа « », однако в самой команде признали, что сейчас болид «Макларена» лучше – по крайней мере, это признал Макс Ферстаппен.

на протяжении всего сезона демонстрирует очень стабильные выступления – и всегда выглядел как тот, кто может стать чемпионом мира.

И сейчас в его распоряжении есть машина, за рулем которой можно выиграть чемпионат, он начинает бороться с Максом, бросает ему вызов – и Макс это уважает», – рассказал Хилл.

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