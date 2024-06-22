Макс Ферстаппен: «Случайного слипстрима от Переса не хватило для поула, к сожалению»

Теги Гран-при Испании Макларен Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Ферстаппен поделился мыслями о проигрыше в квалификации.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял второе место в квалификации к Гран-при Испании, уступив пилоту «Макларену» Ландо Норрису.

Трехкратному чемпиону мира не помог «случайный» слипстрим от напарника Серхио Переса.

«Мне кажется, в квалификации у нас все получалось лучше. Весь уик-энд мы пытались найти взаимосвязанный баланс.

Я был вполне доволен в квалификации. В третьем сегменте я получил хороший слипстрим от Чеко, но, к сожалению, этого не хватило. Так иногда бывает, но в целом мы все равно можем быть довольны выступлением. Завтра есть все шансы.

[Слипстрим] получился случайно. Я даже не знал, где Чеко на круге, а затем мне сказали, где он, и я подумал: «Попробую за ним держаться».

Из-за температуры было веселее. По ходу квалификации начал подниматься небольшой ветер. Может, поэтому нам было несколько труднее в третьем сегменте. Однако в целом это хорошее выступление», – сказал нидерландец после сессии.

Гран-при Испании-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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5 комментариев
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гоночный темп у Макса лучше.. если и не выиграет старт, и не обгонит за счет лучшей работы с шинами, то на питстопе опередит..
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Тем интереснее будет гонка.Главное без аварий на 1 круге.
+3
-1
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