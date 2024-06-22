Дэймон Хилл: «Разочарован назначением Бриаторе в «Альпин». «Ф-1» не хочет возвращаться в мир, где есть мошенничество»

Хилл озадачен возвращением Бриаторе в «Альпин» из-за темного прошлого итальянца.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года высказал недоумение по поводу того, что «Альпин» назначила исполнительным советником Флавио Бриаторе, известного по «Крэшгейту» – скандалу с намеренной аварией пилота « » Нельсона Пике-младшего на -2008.

«Это удивительно. Я просто не понимаю. Это сбивает меня с толку.

Я очень разочарован. Я послушал руководителей команд, и все они говорят: «Почему вы так удивлены? Это Флавио. Он знает наш спорт, у него невероятная история внедрения умных идей».

Все это хорошо и здорово, но серьезно? Что он привнесет? Мне это неясно, я не вполне понимаю. И это движение вперед? Он не молод.

Это не означает, что ему там не место – уверен, у него много интересных идей и, пожалуй, он способен воодушевить или придать уверенности команде для принятия чуть более смелых решений.

В каком-то смысле команда связана. Может, им нужен человек со стороны вроде Флавио, который примет за нее решение, а коллектив сможет умыть руки по поводу трудного вопроса – оставаться ли заводской конюшней «Рено».

И он хорош в том, чтобы, я бы сказал, играть быстро и свободно. Флавио так поступает. Его не волнуют условности правил, очевидно – поэтому у него возникали проблемы. Он всегда так работал, но, возможно, продирался сквозь трудности чуть легче, чем другие.

Меня это беспокоит, потому что мы пытались со всем этим разобраться и просто не хотим возвращаться в мир, где есть мошенничество и тому подобные вещи, оставляющие дурной привкус», – заявил Хилл.

Руководитель «Альпин» о назначении Бриаторе: «Меня не волнует прошлое. Он знает, как управлять побеждающей командой»

Флавио Бриаторе: «Я гений «Ф-1» и привнесу в «Альпин» культуру побед. Мы можем подняться в топ-4 за два года»

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