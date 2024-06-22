Дэймон Хилл: «Разочарован назначением Бриаторе в «Альпин». «Ф-1» не хочет возвращаться в мир, где есть мошенничество»

Теги Дэймон Хилл Флавио Бриаторе Гран-при Сингапура Нельсон Пике-младший Формула-1 Рено Альпин Авто

Хилл озадачен возвращением Бриаторе в «Альпин» из-за темного прошлого итальянца.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл высказал недоумение по поводу того, что «Альпин» назначила исполнительным советником Флавио Бриаторе, известного по «Крэшгейту» – скандалу с намеренной аварией пилота «Рено» Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура-2008.

«Это удивительно. Я просто не понимаю. Это сбивает меня с толку.

Я очень разочарован. Я послушал руководителей команд, и все они говорят: «Почему вы так удивлены? Это Флавио. Он знает наш спорт, у него невероятная история внедрения умных идей».

Все это хорошо и здорово, но серьезно? Что он привнесет? Мне это неясно, я не вполне понимаю. И это движение вперед? Он не молод.

Это не означает, что ему там не место – уверен, у него много интересных идей и, пожалуй, он способен воодушевить или придать уверенности команде для принятия чуть более смелых решений.

В каком-то смысле команда связана. Может, им нужен человек со стороны вроде Флавио, который примет за нее решение, а коллектив сможет умыть руки по поводу трудного вопроса – оставаться ли заводской конюшней «Рено».

И он хорош в том, чтобы, я бы сказал, играть быстро и свободно. Флавио так поступает. Его не волнуют условности правил, очевидно – поэтому у него возникали проблемы. Он всегда так работал, но, возможно, продирался сквозь трудности чуть легче, чем другие.

Меня это беспокоит, потому что мы пытались со всем этим разобраться и просто не хотим возвращаться в мир, где есть мошенничество и тому подобные вещи, оставляющие дурной привкус», – заявил Хилл.

Руководитель «Альпин» о назначении Бриаторе: «Меня не волнует прошлое. Он знает, как управлять побеждающей командой»

Флавио Бриаторе: «Я гений «Ф-1» и привнесу в «Альпин» культуру побед. Мы можем подняться в топ-4 за два года»

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14 комментариев
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Интересно, Лука помнит, что Вольфф говорил Маси не выпускать SC, когда кто-то из Альфы остановился. Т.е "буквально сказал, что ему надо было сделать". Сейчас, когда Вольфф молчит по каким-то вопросам, или уступает, то он для Луки – куколд. Руководство RB, которое что-то мутит для своей команды – жулики. Если будет наоборот, то тогда правильно, тогда Лука одобряет.
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Чья бы корова мычала, а Хилла молчала. После его внезапной амнезии и попыток всячески отмазать команду после того, как они накосячили с рейкой Сенны(за что, напоминаю, Хедд получил судимость) Хиллу бы молчать в тряпочку. Мерзковатый персонаж, хотя раньше такого ощущения не вызывал.
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Как будто Ф1 уходила из этого мира… моторы Мерседес начала турбо эры, затем моторный скандал и штрафы Феррари ..
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Все святоши вокруг, все так было идеально и хорошо, но Флавио щас придет и научит прохим вещам. Ай яй яй, нехороший мальчик.
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В ф1 все только и думают как обойти правила, найти серые схемы. Спорт мошенников
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Липовый чемпион, псевдо моралист, как всегда, пукнул в лужу.
Если такой мастодонт, как Флавио, не вытянет эту горе команду из трясины, то никто не сможет.
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Ответ Дмитрий Борисов
А чего Хилл так негодует, будто бы в Сингапуре с его сыном так поступили? Ну взяли и взяли. Что плохого?
А что тогда Пике списали, он всего лишь пилот которому команда отдала приказ. Однако для него дорога в Ф1 закрылась навсегда, а Бриаторе вернулся. Это разве правильно?
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да пошел ты лицемер. все прекрасно знают, что формула 1 это сборище мошенников. теперь из-за того, что одного когда то поймали делать вид, что это фее и ужасно по меньшей мере лицемерно
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да успокойся уже, тебя вообще не спрашивают
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Надо же, у Хилла до сих пор личные счеты за 94 год не остыли.
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Ответ Мурик07
А что тогда Пике списали, он всего лишь пилот которому команда отдала приказ. Однако для него дорога в Ф1 закрылась навсегда, а Бриаторе вернулся. Это разве правильно?
Пике списали, как и многих других, за плохие результаты, а не потому что он в Сингапуре разложился. Как бы с ним расстались в середине 2009 года, а не после той гонки. И что тут неправильного? У них разные должности. Советником спустя 16 лет вернуться вполне реально, а вот пилотом Ф1 никаких даже микроскопических шансов нет.
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Ответ Дмитрий Борисов
Пике списали, как и многих других, за плохие результаты, а не потому что он в Сингапуре разложился. Как бы с ним расстались в середине 2009 года, а не после той гонки. И что тут неправильного? У них разные должности. Советником спустя 16 лет вернуться вполне реально, а вот пилотом Ф1 никаких даже микроскопических шансов нет.
Подробности той гонки не сразу всплыли, чтобы его по ходу сезона списывали
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