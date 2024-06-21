Флавио Бриаторе: «Я гений «Ф-1» и привнесу в «Альпин» культуру побед. Мы можем подняться в топ-4 за два года»

Теги Гран-при Испании Флавио Бриаторе Бенеттон Формула-1 Рено Пьер Гасли Альпин Бруно Фамен Авто

«Гений» Бриаторе сообщил, зачем вернулся в «Альпин».

Флавио Бриаторе прокомментировал новость о назначении исполнительным советником «Альпин».

Ранее Бриаторе уже работал во французской команде, которая выступала как «Рено». Флавио покинул коллектив после «Крэшгейта» – скандала вокруг намеренной аварии Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура-2008.

«Все случилось не вчера, мы обсуждали это месяцами. У меня отличные ощущения от Луки [де Мео, главы группы «Рено»], я действительно считаю его гением. Единственная недостающая деталь – «Формула-1», но, думаю, я гений «Ф-1», так что мы нашли друг друга.

Моя роль проста. Я буду отчитываться перед президентом, а затем мы вместе будем принимать решения. Это очень важная роль, потому что я буду работать напрямую с президентом компании, группы «Рено». Также я буду взаимодействовать с Бруно [Фаменом, руководителем команды], с новым техническим директором, со всеми. Я буду заниматься всем понемногу.

Что я привнесу, так это культуру побед, гоночный дух. Это позволяло мне выигрывать с «Рено» и «Бенеттоном». Команду составляют люди. Технологии поменялись, но на первом месте люди. Все вместе мы должны быть убеждены в том, что способны это сделать, что «Альпин» может подняться в топ-4 за два года», – сообщил итальянец в эфире Canal+ на Гран-при Испании.

Бриаторе высказался о ситуации с пилотами – согласно сообщению «Альпин», Флавио будет заниматься и данным вопросом:

«Это еще одна проблема, которая не является проблемой. Проблема заключается в том, чтобы создать высокоэффективный болид, и гонщик придет.

В данный момент, как я считаю, Гасли способен делать свою работу. Может, мы пригласим молодого гонщика в пару к нему. Прямо сейчас в приоритете машина. Надеюсь, мы станем хорошо выступать уже в следующем году».

Бриаторе стал исполнительным советником «Альпин»

Руководитель «Альпин» о назначении Бриаторе: «Меня не волнует прошлое. Он знает, как управлять побеждающей командой»

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11 комментариев
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Начнут колотить болиды в стратегических целях?
+14
0
+14
В 2022 они были 4 в кубке конструкторов и без Флава)))
+7
0
+7
Ответ Bzz Pvz
👍👍Reno
Renault
+3
0
+3
А, то есть вот кто на спортсе пишет под ником Великий Алонсо)
+2
0
+2
А что там с планом Рено и Алонсо за 100 гонок завоевать титул? Ещё не прошло 100 гонок?
+3
-2
+1
Ответ Дмитрий Кутузов
Начнут колотить болиды в стратегических целях?
активную подвеску использовать
+1
0
+1
После 2 практики Бриаторе давал интервью, и ведущие его спросили: "кто то рад Вашему возвращению, кто то наоборот, помня о прошлом, недоволен. Что бы хотели таким сказать?"
"ПиПи-Пи их всех", - так звучало в эфире.
+1
-1
0
Понятно, подпишет на свободное место Мисато Кацураги
+1
-1
0
Ответ gaben8800
активную подвеску использовать
установят антипробуксовочную систему, а потом сотрут код
+2
-2
0
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