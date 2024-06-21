Руководитель «Альпин» о назначении Бриаторе: «Меня не волнует прошлое. Он знает, как управлять побеждающей командой»

Теги Флавио Бриаторе Формула-1 Альпин Бруно Фамен Авто

В «Альпин» прокомментировали новости о сотрудничестве с Бриаторе.

В пятницу «Альпин» объявила о назначении Флавио Бриаторе исполнительным консультантом. На эту должность его поставил гендиректор «Рено» Лука де Мео.

В паддоке новость восприняли со смешанными эмоциями из-за скандала 2008 года – сингапурского «крэшгейта». Тогда ФИА пожизненно отстранила итальянца от соревнований федерации, однако позже Бриаторе удалось смягчить наказание и начать работать с «Ф-1» над коммерческими вопросами.

«Меня не волнует прошлое, я всегда смотрю в будущее – на то, что мы можем сделать, чтобы улучшить команду. У Флавио 40-летний опыт работы в «Формуле-1». Он знает, как управлять побеждающей командой. У него очень хороший послужной список, целый ряд титулов – и он привнесет этот опыт, этот боевой дух в команду.

Он советник генерального директора группы, но будет консультировать и команду. Он знает много людей, и я уверен, он поддержит нас в скорейшем развитии команды. Я смотрю вперед, а не назад», – сказал Фамен.

На вопрос о том, как соотносятся назначение Бриаторе с ущербом, который тот принес бренду «Рено» в 2008-м, руководитель команды дал непрямой ответ:

«Есть очень четкая цель – улучшить конкурентоспособность команды как можно скорее. И мы ищем серьезную поддержку. Мы очень рады, что к нам перешел Давид Саншес [из «Макларена»] на должность технического директора – это очень хорошая возможность.

Знания, связи, влияние Флавио – это тоже ресурс, и мы используем все возможные средства, чтобы сделать команду сильнее».

Бриаторе стал исполнительным советником «Альпин»

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И где-то тихо заплакал Пике.
+1
0
+1
Ответ Alex Rykov
И где-то тихо заплакал Пике.
И громко выругался Масса
0
0
0
Ответ ibra207
И громко выругался Масса
Выругался и подал в суд)
0
0
0
Ответ Alex Rykov
Выругался и подал в суд)
Но пока в проигрыше все, кроме Дона Флавио 😁
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий