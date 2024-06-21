Руководитель «Альпин» о назначении Бриаторе: «Меня не волнует прошлое. Он знает, как управлять побеждающей командой»

В «Альпин» прокомментировали новости о сотрудничестве с Бриаторе.

В пятницу «Альпин» объявила о назначении исполнительным консультантом. На эту должность его поставил гендиректор «Рено» Лука де Мео.

В паддоке новость восприняли со смешанными эмоциями из-за скандала 2008 года – сингапурского «крэшгейта». Тогда ФИА пожизненно отстранила итальянца от соревнований федерации, однако позже Бриаторе удалось смягчить наказание и начать работать с «Ф-1» над коммерческими вопросами.

«Меня не волнует прошлое, я всегда смотрю в будущее – на то, что мы можем сделать, чтобы улучшить команду. У Флавио 40-летний опыт работы в «Формуле-1». Он знает, как управлять побеждающей командой. У него очень хороший послужной список, целый ряд титулов – и он привнесет этот опыт, этот боевой дух в команду.

Он советник генерального директора группы, но будет консультировать и команду. Он знает много людей, и я уверен, он поддержит нас в скорейшем развитии команды. Я смотрю вперед, а не назад», – сказал Фамен.

На вопрос о том, как соотносятся назначение Бриаторе с ущербом, который тот принес бренду «Рено» в 2008-м, руководитель команды дал непрямой ответ:

«Есть очень четкая цель – улучшить конкурентоспособность команды как можно скорее. И мы ищем серьезную поддержку. Мы очень рады, что к нам перешел Давид Саншес [из «Макларена»] на должность технического директора – это очень хорошая возможность.

Знания, связи, влияние Флавио – это тоже ресурс, и мы используем все возможные средства, чтобы сделать команду сильнее».

Бриаторе стал исполнительным советником «Альпин»