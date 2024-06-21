Шарль Леклер: «Я знаю, где именно мне нужно отыгрывать время на круге, поэтому не слишком обеспокоен перед квалификацией»

Теги Гран-при Испании Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер высказался об итогах пятничных практик перед Гран-при Испании.

Пилот «Феррари» не лучшим образом провел первую сессию, показав лишь 11-е время, а во второй практике был вынужден провести некоторое время в боксах, поскольку команде нужно было кардинально изменить настройки передней подвески.

«Во второй практике мне удалось вновь найти нужные ощущения от управления болидом. При этом я не сумел собрать все воедино и нам еще нужно заметно прибавлять в скорости. В целом, пятница получилась для меня довольно трудной, но я знаю, где именно мне нужно отыгрывать время на круге, поэтому не слишком обеспокоен в преддверии квалификации.

Я не смог потренироваться на длинной дистанции по ходу второй практики, но несколько кругов мы все-таки проехали – и тут у нас тоже полно пространства для прогресса. И я четко понимаю, что именно нам нужно сделать с машиной, чтобы улучшить ситуацию – и я уверен, что в субботу мы сделаем шаг вперед», – рассказал Леклер.

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3 комментария
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Ответ Евгений марки
практики не смотрел дайте таблицу пожалуйста
Это не чатЖПТ
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практики не смотрел дайте таблицу пожалуйста
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В среднем все проехали 25-30 кругов, у Шарля было 26. Почему не получилось выполнить программу?
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