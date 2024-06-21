Джордж Расселл: «Мерседес» давно не был стабильно среди лидеров. Я воодушевлен»

Теги Гран-при Испании Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Расселл впечатлен скоростью «Мерседеса» в Барселоне.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл сообщил, что настроен на борьбу за высочайшие позиции после первых тренировок уик-энда в Испании.

«Ощущение хорошие, болид проявляет себя очень здорово на этой трассе. Льюис [Хэмилтон] возглавил протокол [во второй практике], и это очень приятно видеть. Я чувствовал скорость на «медиуме».

Это всего лишь пятница, однако мы уже давно не оказывались стабильно среди лидеров.

Утром мы были, наверное, быстрейшими на длинных отрезках и не столь быстрыми по квалификационному темпу с низкой топливной загрузкой, а после обеда квалификационная скорость была очень сильной. Это хорошее чувство, я воодушевлен. Мы давно к такому стремимся.

Мы не должны опережать события. Льюис здорово себя проявил, проехал отличный круг во второй практике, но мы знаем, что в квалификациях «Ред Булл» обычно включается, Макс [Ферстаппен] будет в лучшей форме, «Макларен» быстр, Карлос [Сайнс] быстр. Мы ожидаем хорошую борьбу», – сказал Джордж.

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5 комментариев
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Ответ Клименко
Все так хорохорятся. Думаю Макс привезет пару десятых, а дальше будет плотно
Проиграть только Максу по итогу квалы, я буду только за в случае такого исхода, это уже будет значить о прогрессе Мерседеса за последние несколько этапов.
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Льюис направил их на путь истинный, только жаль что не воспользуется своими плодами
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А он когда-то был среди лидеров?
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Опять проведёт отличную квалификацию и поедет по траве кататься в гонке.
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