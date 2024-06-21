Джордж Расселл: «Мерседес» давно не был стабильно среди лидеров. Я воодушевлен»

Расселл впечатлен скоростью «Мерседеса» в Барселоне.

Гонщик « » сообщил, что настроен на борьбу за высочайшие позиции после первых тренировок уик-энда в .

«Ощущение хорошие, болид проявляет себя очень здорово на этой трассе. Льюис [Хэмилтон] возглавил протокол [во второй практике], и это очень приятно видеть. Я чувствовал скорость на «медиуме».

Это всего лишь пятница, однако мы уже давно не оказывались стабильно среди лидеров.

Утром мы были, наверное, быстрейшими на длинных отрезках и не столь быстрыми по квалификационному темпу с низкой топливной загрузкой, а после обеда квалификационная скорость была очень сильной. Это хорошее чувство, я воодушевлен. Мы давно к такому стремимся.

Мы не должны опережать события. Льюис здорово себя проявил, проехал отличный круг во второй практике, но мы знаем, что в квалификациях « » обычно включается, Макс [Ферстаппен] будет в лучшей форме, « » быстр, Карлос [Сайнс] быстр. Мы ожидаем хорошую борьбу», – сказал Джордж.

«Мерседес» правда вернулся к сражениям за победы в «Ф-1»? Похоже, да – вот их секреты

Льюис Хэмилтон: «Во второй практике машина работала потрясающе, «Мерседес» находится в группе лидеров»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram