Льюис Хэмилтон: «Во второй практике машина работала потрясающе, «Мерседес» находится в группе лидеров»

Хэмилтон остался доволен скоростью в пятницу перед .

Пилот « » уверен, что на этапе в Барселоне немецкая команда будет входить в число лидеров и сможет бороться за самые высокие места.

«Первая практика получилась совсем не идеальной, но зато мы смогли многому научиться и получить базовое представление о дальнейшем направлении развития. И во второй практике машина работала уже просто потрясающе.

На трассе было очень жарко, из-за чего шины подвергались сильным нагрузкам, особенно на длинных отрезках. В целом же, как мне кажется, мы находимся в группе лидеров.

За последние несколько гоночных уик-эндов мы добились прогресса. И мы четко понимаем, в каком направлении хотим продолжать развивать машину. Вся тяжелая работа команды на базе начинает окупаться, и мы этим очень гордимся», – рассказал .

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