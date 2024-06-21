Льюис Хэмилтон: «Во второй практике машина работала потрясающе, «Мерседес» находится в группе лидеров»
Хэмилтон остался доволен скоростью в пятницу перед Гран-при Испании.
Пилот «Мерседеса» уверен, что на этапе в Барселоне немецкая команда будет входить в число лидеров и сможет бороться за самые высокие места.
«Первая практика получилась совсем не идеальной, но зато мы смогли многому научиться и получить базовое представление о дальнейшем направлении развития. И во второй практике машина работала уже просто потрясающе.
На трассе было очень жарко, из-за чего шины подвергались сильным нагрузкам, особенно на длинных отрезках. В целом же, как мне кажется, мы находимся в группе лидеров.
За последние несколько гоночных уик-эндов мы добились прогресса. И мы четко понимаем, в каком направлении хотим продолжать развивать машину. Вся тяжелая работа команды на базе начинает окупаться, и мы этим очень гордимся», – рассказал Хэмилтон.
«Мерседес» правда вернулся к сражениям за победы в «Ф-1»? Похоже, да – вот их секреты
(Пару раз - это не возврат.)
Им ещё долго ждать возвращения.
Но АМГ конечно это не ФорсИндия - абсолютно, да.