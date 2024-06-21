Льюис Хэмилтон: «Во второй практике машина работала потрясающе, «Мерседес» находится в группе лидеров»

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон остался доволен скоростью в пятницу перед Гран-при Испании.

Пилот «Мерседеса» уверен, что на этапе в Барселоне немецкая команда будет входить в число лидеров и сможет бороться за самые высокие места.

«Первая практика получилась совсем не идеальной, но зато мы смогли многому научиться и получить базовое представление о дальнейшем направлении развития. И во второй практике машина работала уже просто потрясающе.

На трассе было очень жарко, из-за чего шины подвергались сильным нагрузкам, особенно на длинных отрезках. В целом же, как мне кажется, мы находимся в группе лидеров.

За последние несколько гоночных уик-эндов мы добились прогресса. И мы четко понимаем, в каком направлении хотим продолжать развивать машину. Вся тяжелая работа команды на базе начинает окупаться, и мы этим очень гордимся», – рассказал Хэмилтон.

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11 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Вот что значит топ-команда, ещё в начале сезона едва были быстрее чем Астон-Мартин, Алонсо аж подшучивал типа "смысл мне переходить в Мерседес и делать шаг назад". Теперь Нандо ты видишь разницу между богатой топ-командой и вонючим Рейсинг Поинтом ака Форс-Индия? Обновления показывают эту разницу, у Мерседеса это по-настоящему обновления, а у Трактор-Мартин это посмешище, все тоже самое было и в прошлом сезоне. Ни одного годного обновления у Трактор-Мартин за 2 года, это главный признак ДНО команды.
А как же магия Алонсо, как же отыгрыш 0.5 сек у соперников, куда всё это делось?
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Здесь должна быть какая то шутка про потерю скилла в квале, но что то лень писать. Насколько я видел по таблицам Хэм часто летал в практиках в последнее время, в этом году это ничего не значит, может и в 3 практике будет летать, а потом в ку3 не попадет, даже анализировать и прогнозировать что то нет смысла после Монако и особенно Канады , жду следующего года, там даже если Хэм и проиграет эклеру, вряд ли за пару часов между 3 практикой и квалой будет терять скилл.
+7
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+4
Ответ Великий Алонсо
Вот что значит топ-команда, ещё в начале сезона едва были быстрее чем Астон-Мартин, Алонсо аж подшучивал типа "смысл мне переходить в Мерседес и делать шаг назад". Теперь Нандо ты видишь разницу между богатой топ-командой и вонючим Рейсинг Поинтом ака Форс-Индия? Обновления показывают эту разницу, у Мерседеса это по-настоящему обновления, а у Трактор-Мартин это посмешище, все тоже самое было и в прошлом сезоне. Ни одного годного обновления у Трактор-Мартин за 2 года, это главный признак ДНО команды.
АМГ - пока ещё не не вернулась на подиум!
(Пару раз - это не возврат.)
Им ещё долго ждать возвращения.
Но АМГ конечно это не ФорсИндия - абсолютно, да.
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Кстати я придумал новое обозначение для мерса по мотивам слухов, но так уж и быть не буду их так называть.
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Ответ Mittermeyer
Рассел будет очень доволен, когда на основе данных Хэмилтона из практик опять возьмёт поул или будет в топ 3 в квале, в то время пока его напарник будет за топ 7 бороться. Как же повезло Расселу с напарником, был бы кто то по сильнее пришлось бы напрягаться и возможно начались бы ошибки, а так расслабленным по пол секунды с круга вкатываешь и бед не знаешь.
Мда, потрясающек отсутствие последовательности мышления, что, впрочем, характерно для допускающих подобные высказывания. Вы хоть перечитайте, что написали)
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Вот что значит топ-команда, ещё в начале сезона едва были быстрее чем Астон-Мартин, Алонсо аж подшучивал типа "смысл мне переходить в Мерседес и делать шаг назад". Теперь Нандо ты видишь разницу между богатой топ-командой и вонючим Рейсинг Поинтом ака Форс-Индия? Обновления показывают эту разницу, у Мерседеса это по-настоящему обновления, а у Трактор-Мартин это посмешище, все тоже самое было и в прошлом сезоне. Ни одного годного обновления у Трактор-Мартин за 2 года, это главный признак ДНО команды.
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Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
А как же магия Алонсо, как же отыгрыш 0.5 сек у соперников, куда всё это делось?
А она также как у Рика, Фетта, Макса - появляется трлько на специфических для гонщика машинах)
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