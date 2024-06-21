Гельмут Марко: «Ред Булл» пока не нашел квалификационные настройки, длинные отрезки относительно хорошие»

Марко со сдержанным оптимизмом оценил «Ред Булл» на старте уик-энда в Барселоне.

Советник «Ред Булл» сообщил, что команда неплохо проявила себя в первых сессиях свободных заездов перед , и высказался о скорости .

«Мы сделали шаг веред. Пока настройки не оптимальные, но мы приблизились к этому, и нет нужды применять самоубийственные методы. Думаю, мы будем среди лидеров с Максом.

Несомненно, впереди будет борьба четырех команд. Пока мы не нашли подходящие настройки для одного быстрого круга.

Длинные отрезки относительно хорошие. Не секрет, что мы не использовали полную мощность мотора. Макс не так далеко», – заявил Марко.

В то же время Гельмут недоволен темпом Серхио Переса:

«В первой тренировке он был в трех десятых [от Ферстаппена]. Это приемлемо. Сейчас, к сожалению, отставание больше. Нельзя находиться так далеко, учитывая плотность пелотона – это осложняет ситуацию перед гонкой».

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