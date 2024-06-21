Серхио Перес: «Мы с «Ред Булл» внесли много изменений в болид и потеряли след»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес рассказал о сложном старте уик-энда в Барселоне.

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес сообщил, что его стороне боксов пришлось активно работать с настройками по ходу двух первых практик перед Гран-при Испании.

«Я хорошо начал день, но потом, во второй сессии, мы внесли довольно много изменений и, думаю, потеряли след. Нужно многое проанализировать. Мы многое поменяли, изучили возможности болида – надеюсь, завтра мы настроим машину правильно», – произнес в эфире F1TV Серхио, завершивший вторую тренировку 13-м.

Мексиканский пилот высказался о важности квалификации в свете штрафа – Перес потеряет три позиции на старте Гран-при:

«Она невероятно, невероятно важна. Здесь мало обгонов, и очень важно здорово квалифицироваться, получить хорошую позицию в воскресенье».

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3 комментария
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А... Ну то есть он и настраивать под себя тачку не алё) ждёт настроек Макса?)
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Комментарий удален модератором
Кто бы сомневался что у него опять будет сплошное мы мы мы мы.........
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Согласен полностью 💯
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