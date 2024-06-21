Макс Ферстаппен о жалобах на болид «Ред Булл»: «Просто занимались отладкой. Нормальный день без каких-либо проблем»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен рассказал о работе машины «Ред Булл» в Барселоне.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о первых практиках перед Гран-при Испании, по ходу которых нидерландец выражал недовольство поведением болида.

«Мы просто пробовали разные настройки в первой и второй тренировках, занимались тонкой отладкой.

День прошел скорее нормально, без каких-либо проблем – на подобное мы и надеемся. Теперь надо немного привести в порядок машину, но это вполне нормально», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс также высказался об обновлениях в этот уик-энд:

«Они совсем крошечные, ничего серьезного. Но пока ощущения нормальные».

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