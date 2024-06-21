MotoGP. Беццекки в сезоне-2025 будет выступать за «Априлию» (Autosport)

Теги переходы Априлия Дукати чемпионат мира MotoGP Прамак ВР46 Хорхе Мартин Марко Беццекки Авто

Марко Беццекки продолжит карьеру в «Априлии».

По информации Autosport, официально о переходе итальянца из «ВР46 в «Априлию» будет объявлено в ближайшие дни.

В составе «Априлии» Беццекки станет напарником Хорхе Мартина.

Отмечается, что в «Дукати» хотели избежать потери Беццекки и сотрудничества с командой «Прамак», организовав переход туда итальянца, но сделка не состоялась. В то время как Беццекки принял решение в пользу перехода в заводскую команду.

В мотогонках – переходы-землетрясения вроде «Хэмилтон – в «Ред Булл», Леклер – в «Мерседес». Через шантаж!

2 комментария
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Забавно, он сам решил не переходить в прамак в прошлом году на новый байк, сам слился на старом байке и теперь уходит, интересная пара в априлья, Мартин должен быть посильнее, беццеки оказался капризным к технике, и подойдёт ему байк или нет неизвестно. Норм переходы в этом году, много движения.
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Всё говорит о том, что Прамак уходит к Ямахе. Т.о. Альдегер получит актуальную Дукати в ВР46 или Грезини
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