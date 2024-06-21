MotoGP. Беццекки в сезоне-2025 будет выступать за «Априлию» (Autosport)
Марко Беццекки продолжит карьеру в «Априлии».
По информации Autosport, официально о переходе итальянца из «ВР46 в «Априлию» будет объявлено в ближайшие дни.
В составе «Априлии» Беццекки станет напарником Хорхе Мартина.
Отмечается, что в «Дукати» хотели избежать потери Беццекки и сотрудничества с командой «Прамак», организовав переход туда итальянца, но сделка не состоялась. В то время как Беццекки принял решение в пользу перехода в заводскую команду.
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