MotoGP. Беццекки в сезоне-2025 будет выступать за «Априлию» (Autosport)

Марко Беццекки продолжит карьеру в «Априлии».

По информации Autosport, официально о переходе итальянца из «ВР46 в «Априлию» будет объявлено в ближайшие дни.

В составе «Априлии» Беццекки станет напарником .

Отмечается, что в « » хотели избежать потери Беццекки и сотрудничества с командой « », организовав переход туда итальянца, но сделка не состоялась. В то время как Беццекки принял решение в пользу перехода в заводскую команду.

В мотогонках – переходы-землетрясения вроде «Хэмилтон – в «Ред Булл», Леклер – в «Мерседес». Через шантаж!