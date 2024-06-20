Джеймс Эллисон: «Все указывает на то, что у Антонелли получится в «Ф-1»
Эллисон предположил, что Антонелли справился бы с переходом в «Мерседес».
Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился размышлениями о новой надежде команды – 17-летнем пилоте «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли, который считается вероятным преемником Льюиса Хэмилтона в 2025 году.
«Я мало что могу сказать о гонщиках – я занимаюсь машиной. Это скорее тема Тото [Вольффа] или, может, Гвена [Лагрю, советника программы пилотов «Мерседеса»].
Тем не менее, я не могу игнорировать тот факт, что он провел несколько тестов на болиде W13 двухлетней давности, пытался освоиться, и все чертовски здорово.
Для меня это прекрасное ощущение, хотя приходится то и дело волноваться о болиде – понимать, что есть отличный молодой талант, который в какой-то момент к нам придет. Если талант есть, остальное неважно», – сказал Эллисон в подкасте Beyond the Grid.
Джеймс привел в пример напарника Антонелли по «Преме» Оливера Бермэна, который выступил за «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии и близок к переходу в «Хаас» в следующем сезоне:
«Когда новичок попадает в «Формулу-1», это большой вызов, и, да, он будет молод, это серьезное давление.
Можно посмотреть на дебют Бермэна в Джидде: трудный автодром, он сел в машину в последний момент, и посмотрите, как выступил. Если у пилота есть способности, характер, он сделает этот шаг вперед.
Все указывает на то, что у Кими получится».
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