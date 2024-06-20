Джеймс Эллисон: «Мерседес» был готов к уходу Хэмилтона, иначе не включил бы такую опцию в контракт»

Джеймс Эллисон рассказал, как воспринял уход Хэмилтона из «Мерседеса».

Технический директор « » поделился мыслями о сенсационном трансфере в «Феррари» в 2025 году.

В 2023-м семикратный чемпион «Формулы-1» заключил с немецкой командой новую сделку до конца сезона-2025. Позже оказалось, что соглашение допускает досрочное расторжение, чем и воспользовался Льюис.

«Не сказать, что я испытал огромное удивление. Меня удивило, как это произошло и когда, но я был в курсе природы контракта, который мы предложили, и природа контракта допускала подобное.

Так что мы не должны были удивиться, потому что это именно то, к чему мы были готовы, иначе не включили бы такую опцию в соглашение. Пожалуй, сроки и последовательность событий несколько застали всех врасплох, но само событие вряд ли можно было назвать непредсказуемым», – пояснил Эллисон в подкасте Beyond the Grid.

Специалист также ответил на вопрос, чего ему будет не хватать после ухода Льюиса:

«Тех дней, когда он творил настоящую магию, и ты думал: «О, боже». Он позиционировал машину на трассе с такой точностью, что у всех остальных гонщиков не оставалось вариантов, кроме склониться перед действиями Льюиса, его способностью продлевать, продлевать и продлевать жизнь шин, пусть он и говорил Боно (гоночному инженеру Питеру Боннингтону – Спортс), что не получится – вот драма, которая сопутствует совместной работе.

Просто блестящих, блестящих выступлений. Как уже говорилось, я считаю его лучшим гонщиком в истории, и я по-прежнему так думаю».

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