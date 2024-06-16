24 часа Ле-Мана. «Феррари» №50 лидирует за 2 часа до финиша, экипаж Квята – 10-й, экипаж Шварцмана сошел

Теги Феррари Тойота 24 часа Ле-Мана Хосе-Мария Лопес Даниил Квят Ламборгини WEC Алессандро Пьер Гвиди Авто

«Феррари» и «Тойота» борются за победу в гонке «24 часа Ле-Мана».

Заезд на данный момент вступил в завершающую стадию

По итогам 280 кругов в классе гиперкаров лидирует экипаж «Феррари» №50 (за рулем Никлас Нильсен). Второе место занимает экипаж «Феррари» №51 (Алессандро Пьер Гвиди). На третьем месте идет экипаж «Тойоты» №7 (Хосе-Мария Лопес).

Экипаж «Ламборгини» №63 (за рулем Даниил Квят) идет на 10-й позиции, уступая лидерам два круга.

В категории LMP2 лидирует команда «Юнайдет Автоспортс» №22 (за рулем Оливер Джарвис).

24 часа Ле-Мана. «Кадиллак» №2 лидирует за 6 часов до финиша, «Феррари» Шварцмана – 3-я

1 комментарий
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Мы смотрим очередной шикарный "Ле Ман"!

Дождь, спорные решения дирекции гонки, сходы лидеров, драка на трассе... А главное, до конца меньше полутора часов и ещё вообще ничего не ясно!
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