24 часа Ле-Мана. «Кадиллак» №2 лидирует за 6 часов до финиша, «Феррари» Шварцмана – 3-я
«Порше» и «Кадиллак» борются за лидирство в гонке «24 часа Ле-Мана»
Заезд, который с высокой периодичностью прерывается появлением на трассе автомобиля безопасности, вступил в завершающую стадию – до финиша остается менее 6 часов.
На данный момент в классе гиперкаров лидирует экипаж «Кадиллак» №2 (за рулем Эрл Бамбер). Всего секунду им уступает экипаж «Порше» №5 (за рулем Фредерик Маковецки).
Третье место занимает экипаж «Феррари» №83 (за рулем Роберт Шварцман) – с отставанием менее чем в 5 секунд.
На трассе по-прежнему присутствует автомобиль безопасности, а большинство команд совсем недавно провели плановые пит-стопы.
В категории LMP2 лидирует команда «Вектор Спорт» №10 (Патрик Пиле).
24 часа Ле-Мана. «Тойота» №8 лидирует после 9 часов, «Феррари» Шварцмана откатилась из-за штрафа, «Порше» №5 – из-за стратегии под дождем
На трассе по-прежнему присутствует автомобиль безопасности"
Интересно зачем в таком случае вообще писать про отставание )