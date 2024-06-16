24 часа Ле-Мана. «Кадиллак» №2 лидирует за 6 часов до финиша, «Феррари» Шварцмана – 3-я

«Порше» и «Кадиллак» борются за лидирство в гонке «24 часа Ле-Мана»

Заезд, который с высокой периодичностью прерывается появлением на трассе автомобиля безопасности, вступил в завершающую стадию – до финиша остается менее 6 часов.

На данный момент в классе гиперкаров лидирует экипаж «Кадиллак» №2 (за рулем Эрл Бамбер). Всего секунду им уступает экипаж «Порше» №5 (за рулем Фредерик Маковецки).

Третье место занимает экипаж «Феррари» №83 (за рулем ) – с отставанием менее чем в 5 секунд.

На трассе по-прежнему присутствует автомобиль безопасности, а большинство команд совсем недавно провели плановые пит-стопы.

В категории LMP2 лидирует команда «Вектор Спорт» №10 (Патрик Пиле).

24 часа Ле-Мана. «Тойота» №8 лидирует после 9 часов, «Феррари» Шварцмана откатилась из-за штрафа, «Порше» №5 – из-за стратегии под дождем