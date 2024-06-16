Гельмут Марко о продлении Цуноды: «Юки сильно изменился с момента прихода в «Ф-1». Он был интересен и другим командам»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Юки Цунода РБ Авто

Марко доволен продлением контракта с Цунодой.

Советник «Ред Булл» отметил прогресс японского гонщика, и что в руководстве были рады возможности продлить с ним контракт и оставить в команде «РБ».

«Юки сильно изменился с момента своего прихода в «Формулу-1». Он действительно сумел здорово прибавить в своем развитии. Он очень эмоциональный гонщик, но сумел ограничить количество своих ошибок.

Он был интересен другим командам «Формулы-1». Юки молод и подходит нам по стилю. Именно поэтому мы решили продлить с ним контракт еще на год», – рассказал Марко.

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2 комментария
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Было бы интересно посмотреть на Юки в главных Быках .
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Юки заслуживал большего. минимум контракт на 2 года.
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