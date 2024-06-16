24 часа Ле-Мана. Экипаж Шварцмана сошел с дистанции гонки – на болиде «Феррари» сгорела электроника

Экипаж Шварцмана сошел с дистанции гонки «24 часа Ле-Мана».

На 248 круге Шварцман был вынужден вернуться в боксы из-за перегрева болида и возникновения возгорания.

Теоретическая вероятность возвращения на трек существовала, но на момент заезда в боксы экипаж №83 уступал лидерам уже 9 кругов.

Позже стало известно, что на болиде сгорела электроника.

24 часа Ле-Мана. «Кадиллак» №2 лидирует за 6 часов до финиша, «Феррари» Шварцмана – 3-я