Кристиан Хорнер: «Пересу приходится трудно в условиях, когда управлять болидом становится сложнее»

Теги Гран-при Испании Гран-при Канады Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Хорнер надеется на возвращение Переса к прежней форме на этапе в Барселоне.

Руководитель «Ред Булл», оценивая неудачное выступление Серхио на Гран-при Канады, отметил, что мексиканцу труднее даются выступления в переменчивых условиях, когда пилоту нужно быстро адаптироваться к меняющимся особенностям поведения болида.

«Очевидно, что Чеко Пересу приходится намного труднее в условиях, когда управлять машиной становится сложнее. В таких условиях у него возникают трудности с тем, чтобы быстро адаптироваться к поведению машины. Ему для этого просто требуется больше времени.

Чеко нужно просто забыть уик-энд в Канаде и постараться вернуться, став сильнее – уже на этапе в Барселоне. Мы знаем, что он на это способен, и я уверен, что на Гран-при Испании он сможет снова атаковать как прежде», – рассказал Хорнер.

Что случилось на Гран-при Канады: дождевая комедия, сдавший победу пит-стопами «Макларен», бесконечные обгоны за подиум

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий