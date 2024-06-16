Кристиан Хорнер: «Пересу приходится трудно в условиях, когда управлять болидом становится сложнее»

Хорнер надеется на возвращение Переса к прежней форме на этапе в Барселоне.

Руководитель « », оценивая неудачное выступление на Гран-при Канады, отметил, что мексиканцу труднее даются выступления в переменчивых условиях, когда пилоту нужно быстро адаптироваться к меняющимся особенностям поведения болида.

«Очевидно, что Чеко Пересу приходится намного труднее в условиях, когда управлять машиной становится сложнее. В таких условиях у него возникают трудности с тем, чтобы быстро адаптироваться к поведению машины. Ему для этого просто требуется больше времени.

Чеко нужно просто забыть уик-энд в Канаде и постараться вернуться, став сильнее – уже на этапе в Барселоне. Мы знаем, что он на это способен, и я уверен, что на он сможет снова атаковать как прежде», – рассказал .

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