24 часа Ле-Мана. «Тойота» №8 лидирует после 9 часов, «Феррари» Шварцмана откатилась из-за штрафа, «Порше» №5 – из-за стратегии под дождем

«Тойота» стала лидером гонки «24 часа Ле-Мана».

Заезд, проходящий под дождем, возглавил гиперкар №8 под управлением Рио Хиракавы.

«Феррари» №63 команды «АФ Корсе», в экипаж которой входит , долгое время лидировала, но опустилась на шестую позицию после штрафа в 30 секунд «стоп-энд-гоу» за столкновение с Дрисом Вантором (« » №15).

«Порше» №5 (за рулем Фредерик Маковецки) ехала второй, но откатилась на 11-е место, так как рискнула остаться на «сликах» под дождем, поставив на быстрое улучшение условий.

В итоге на вторую строчку вышла «Порше» №6 (Лоренс Вантор), на третью – « » №7 (Ник де ). Заводские «Феррари» №50 (Антонио Фуоко) и №51 (Джеймс Каладо) едут пятой и седьмой.

В категории LMP2 лидирует «Нильсен Рейсинг» №24 (Фабио Шерер), в LMGT3 – «Порше» №91 команды «Мэнти» (Рихард Лиц). Экипаж Валентино Росси («БМВ» №46 команды «Тим ВРТ»), некоторое время лидировавший в LMGT3, попал в серьезную аварию, когда за рулем находился Ахмад Аль-Харти.

24 часа Ле-Мана. «Феррари» Шварцмана опережает «Порше» №5 и «Тойоту» №8 за сэйфти-каром после 7 часов, у обеих «Альпин» сломались моторы