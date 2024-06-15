Гюнтер Штайнер о гонщике для «Альпин»: «Поговорил бы с Боттасом, Риккардо и Лоусоном. У меня нет данных по Дуэну»

Штайнер рассказал, как выбирал бы сменщика Окона в «Альпин».

Амбассадор Гран-при Майами и бывший руководитель « » Гюнтер Штайнер сообщил о возможных кандидатах на место в «Альпин» в 2025 году.

Ранее было объявлено об уходе из команды в конце сезона-2024. Штайнер упоминал, что на месте «Альпин» не стал бы приглашать , выступающего за французов в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ).

«Мне нужно было бы пообщаться с людьми. Черт побери, вы думаете, что быть руководителем команды просто.

Я бы поговорил с , я бы поговорил Данни Рикком, и я бы поговорил с Лоусоном. Возможно, Лоусона заполучить нельзя – как уже упоминали, он пилот «Ред Булл». В таком случае он покинул бы список, и остались бы эти двое.

Я не знаю обо всем, что делал , а он выполняет много работы за рулем. Да, он мало что сделал в первой практике в , потому что лило как из ведра, но у команды много данных, и она знает, насколько он действительно хорош. У меня этих данных нет.

Ведь зачем так долго вкладываться в парня, а затем не давать ему шанса, когда такая возможность появляется?

Когда Ромен Грожан попал в аварию в Бахрейне [в 2020 году], мы посадили в кокпит . Мы его поддерживали, он знал болид», – сказал Штайнер.

Итальянец также поделился мыслями о будущем пилота «РБ» Лиама Лоусона:

«Думаю, он общается с другими командами, он общается с «Ред Булл». Вряд ли какая-то команда хочет потренировать пилота для «Ред Булл», а затем вернуть его через год или два, но я уверен, что идут переговоры по поводу места для него на следующий сезон. Может, он окажется в « », может, он окажется в «Альпин».

«Ред Булл» знает, насколько он хорош, он тоже это знает. Он хочет гоняться, и для « » лучше, чтобы он выступал, чем сидел и ждал чьей-нибудь травмы. Безусловно, переговоры идут».

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