Джеймс Эллисон: «Обновления определенно сделали нашу машину лучше – и это справедливо в отношении любой трассы, куда мы приедем для участия в Гран-при»

Теги Гран-при Канады Формула-1 Мерседес Джеймс Эллисон Авто

Эллисон доволен текущей работой обновлений болида «Мерседеса».

Технический директор немецкой команды отметил прогресс «Мерседеса» в последних гонках, но при этом признал, что коллективу нужно продолжать наращивать обороты обновления болида, чтобы полноправно вернуться в число лидеров «Формулы-1».

«Внесенные изменения определенно сделали нашу машину лучше – и это заявление будет справедливым в отношении любой трассы из всех, куда мы приедем для участия в Гран-при.

Возможно, из-за особенностей трассы в Монреале там наша машина выглядела чуть быстрее, чем мы можем ожидать в сравнении с ближайшими Гран-при. Скорее всего, там мы тоже будем в группе лидеров, но не на первых рядах.

Просто потому что в ближайших гонках нас ждут более суровые испытания: горячий асфальт, более широкий диапазон скорости прохождения поворотов и так далее.

При этом я знаю, что нас ждет в дальнейшем. Знаю, что именно мы собираемся сделать для дальнейшего развития болида – и наша задача состоит в том, чтобы подготавливать обновления в таком темпе, чтобы за ним не смогли угнаться наши конкуренты», – рассказал Эллисон.

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